ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РИА Новости.

«Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,606 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%», – отмечается в документе.

Ведомство указало, что основными причинами падения стали ограничительные меры из-за коронавируса и снижение мировых цен на энергоресурсы. При этом, спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году (снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%).

Наибольшее падение было зафиксировано в гостиничном и ресторанном бизнесе (-24,1%), а также в транспортной (-10,3%) и культурно-спортивной (-11,4%) отраслях. Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли и на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности (спад на 10,2%).

Прирост валовой добавленной стоимости зафиксирован в сфере финансов и страхования (на 7,9%), в социальном обеспечении (на 2,5%), в области здравоохранения и социальных услуг (на 0,3%) и в области информации и связи (на 0,2%).

Ранее аналитики Всемирного банка отмечали, что экономика стран Восточной Европы, бывшего СССР и стран Центральной Азии в 2021 году вырастет всего на 3,3% и будет тяжело восстанавливаться от пандемии, «поскольку новые вспышки заболеваемости COVID-19 будут постоянно подрывать деловую активность».

В докладе с экономическим прогнозом на 2021-2022 год утверждается, что в России, экономика которой является крупнейшей в регионе, в наступившем году произойдет незначительный экономический рост – на 2,6%. При этом ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что восстановление экономики страны от последствий коронавируса якобы происходит быстрее, чем предполагалось, и уже в следующем году, по ожиданиям правительства, рост ВВП России может превысить 3%. Специалисты Всемирного банке считают эти предположения слишком оптимистичными: cогласно их прогнозам, Россия сможет вернуться к росту в 3% ВВП лишь в 2022 году.

При этом показатели роста экономики в некоторых странах постсоветского пространства в ближайшие два года превысят российские. Быстрый рост восстановления, по прогнозам ВБ, ожидается в Узбекистане (4,3% в 2021 году и 4,5% в 2022-м), Кыргызстане (3,8% в 2021 году и 4,5% в 2022-м), Молдове (3,8% ВВП в 2021 году и 3,7% в 2022-м), Грузии (4,0% в 2021 году и 6,0% в 2022-м), Таджикистане (3,5% в 2021 году и 5,5% в 2022-м) и Украине (3,0% в 2021 году и 3,1% в 2022-м). Восстановительный рост также ждет Армению: ВВП страны в 2021 году поднимется до 3,1%, а в 2022 году – до 4,5%. Это также выше прогнозов российских темпов роста.