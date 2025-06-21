Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран готов к диалогу по ядерной программе, но не намерен полностью ее сворачивать.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома. С одной стороны, мы не согласимся на полное сворачивание ядерной программы, а с другой стороны, наш ответ на продолжающуюся агрессию со стороны сионистского режима будет более сокрушительным и решительным», — говорится в сообщении администрации Пезешкиана.

Он подчеркнул, что Иран приветствует любые переговоры, но только при условии уважения законных прав страны.

Ранее Макрон сообщил о намерении ускорить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Президент Франции также подчеркнул, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и должен предоставить гарантии исключительно мирного характера своей ядерной программы.

Он заявил, что на фоне текущей напряженности все еще существует возможность избежать дальнейшей эскалации. Для этого, как отметил Макрон, Франция и ее европейские партнеры намерены ускорить уже начатые переговоры с Ираном.

«Я убежден, что существует путь для выхода из войны и избежания еще больших опасностей. Для этого мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — написал он.