Историческое здание мечети в Ворошиловском районе города Волгограда выставлено на торги на портале «Дом.РФ», сообщает портал «Блокнот Волгоград».

Аукцион по продаже комплекса из пяти зданий общей площадью более 1100 кв. м на улице Огарева, 20 планируют провести в первом квартале этого года. О намерениях мусульманской общины Волгограда по выкупу постройки пока не известно, но свой комментарий дал председатель духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров. «Конечно, это достояние мусульман, но раньше времени заявлять ничего не будем. Я посоветуюсь с верховным муфтием России, что он скажет на это», – ответил он на вопрос журналистов о возможной покупке.

Представители мусульманской общины и ранее обращались к губернатору Волгоградской области с просьбой передать им комплекс – еще в 2017 году. Тогда планировалось, что в здании исторической мечети будет организован центр по изучению татарской истории, культуры и исламской религии. Планы общины остались невыполненными, а прошение – без ответа.

Мечеть была возведена в 1870 году, спонсором строительства выступил купец Невматулы Амерханов. В 1885 году она получила официальное название – Первая Соборная Царицынская мечеть. В 1939 году мечеть передали в пользование клубу национального меньшинства. В ходе Сталинградской битвы здание существенно пострадало, но его удалось восстановить. После войны на улице Огарева, 20 расположился военкомат, а затем территория пришла в запустение.

В декабре москвич Павел Осипов купилправославный храм в Тульской области за 186 300 рублей. Храм Димитрия Солунского вместе с прилегающим земельным участком был выставлен на сайте объявлений «Авито» 21 декабря – из-за банкротства предыдущего владельца, тулячки Надежды Карпухиной. Ее имущество было выставлено на торги в связи с банкротством по решению Арбитражного суда. Первоначальная стоимость здания святыни составляла 450 000 рублей.