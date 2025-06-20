Китайские хакерские группы, связанные с правительством КНР, систематически взламывают российские компании и государственные учреждения с начала войны в Украине в поисках военных секретов. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на аналитиков по кибербезопасности.

Атаки якобы начали активизироваться в мае 2022 года, всего через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России, и продолжаются до сих пор. Это происходит на фоне публичных заявлений Владимира Путина и Си Цзиньпина о «безграничном партнерстве» и дружбе между странами.

Ранее The New York Times утверждала, что секретный документ российской ФСБ раскрывает истинное отношение спецслужб к китайским партнерам. В документе говорится, что Китай якобы стремится получить российские оборонные технологии и изучить военный опыт России в Украине. В утекшем документе ФСБ также назвала Китай «врагом» и предупредила об интересе Пекина к Дальнему Востоку.

В 2023 году китайская группа Sanyo выдавала себя за крупную российскую инженерную компанию, охотясь за информацией о ядерных подводных лодках, согласно исследованию тайваньской фирмы TeamT5.

«Китай, вероятно, стремится собрать разведданные о деятельности России, включая ее военную операцию в Украине, разработки в сфере обороны и другие геополитические маневры», — заявил исследователь Че Чанг из TeamT5.

По версии издания, особый интерес для Китая представляют беспилотная война и программное обеспечение, отмечается в документе ФСБ. Эксперты считают, что Китай видит в украинской войне шанс изучить современную тактику ведения боевых действий и западное оружие для подготовки к потенциальным будущим конфликтам, особенно на случай войны с Тайванем.

«Война в Украине кардинально изменила разведывательные приоритеты для обеих стран», — отметил старший исследователь компании Palo Alto Networks Итай Коэн.

В 2009 и 2015 годах Россия и Китай заключили соглашения, в которых договаривались не использовать кибершпионаж друг против друга, напоминает NYT.

Масштабы китайских хакерских атак против России может свидетельствовать о высоком уровне взаимного недоверия и нежелании Кремля делиться всей информацией с формальным союзником.