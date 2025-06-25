Президент США Дональд Трамп накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге охарактеризовал проблемы Украины как незначительные, а российского лидера похвалил за приятность в общении.

«Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский — хороший парень», — заявил Трамп журналистам в присутствии генсека НАТО Марка Рютте, комментируя предстоящую двустороннюю встречу.

Американский президент также подтвердил, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным и дал положительную оценку российскому лидеру. «Он на самом деле был очень приятным», — отметил Трамп.

По словам американского президента, Путин предлагал помощь в урегулировании ситуации с Ираном, но получил неожиданный ответ. «Он предложил, как вы знаете, помощь с Ираном. Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией. Я сказал: сделай одолжение: помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень приятным», — рассказал Трамп.

Относительно содержания переговоров с украинским лидером американский президент был неопределенен. «Мы обсудим очевидное», — заявил он, добавив: «Не знаю. Предполагаю, что мы будем обсуждать Украину».

В Гааге проходит первый в истории Королевства саммит НАТО (24-25 июня), где под нажимом Трампа 32 страны договорились о радикальном повышении оборонных бюджетов до 5% ВВП к 2035 году. Исключение сделано только для Испании. Зеленского пригласили на торжественный ужин, но не допустили к основным переговорам, а безопасность мероприятия обеспечивают 27 тысяч полицейских.