ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Франция осудила израильский удар по иранской тюрьме
Париж осудил удар по тюрьме Эвин, где содержатся французские заключенные
Франция осудила израильский удар по иранской тюрьме
Жан-Ноэль Барро / Reuters
23 июня 2025 г.

Франция назвала неприемлемым израильский удар по тегеранской тюрьме Эвин, который поставил под угрозу французских заключенных. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро потребовал немедленного прекращения всех ударов для начала переговоров и консульского доступа к двум французским гражданам.

Израиль атаковал тюрьму Эвин в понедельник — один из главных символов иранской системы власти. Израильские военные назвали это самой интенсивной бомбардировкой иранской столицы, которая произошла через день после того, как США присоединились к войне, нанеся удары по ядерным объектам.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна больше не ограничивается первоначальными целями – сорвать ядерную и ракетную программы Ирана.

Тегеран повторил угрозы возмездия США. Ранее американские бомбардировщики сбросили бомбы весом в 13.6 тонн на подземные ядерные объекты.

«Мистер Трамп, игрок, вы можете начать эту войну, но мы будем теми, кто ее закончит», — заявил в понедельник на английском языке представитель иранского военного штаба Эбрахим Зольфагари.

Между тем президент США Дональд Трамп открыто озвучил мысль о свержении иранского правительства. «Политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не может сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим???» — написал он в соцсетях.

После удара по ядерному объекту в Фордо Трамп написал: «Точно в цель!!! Значительный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране».

Несмотря на эскалацию, цены на нефть пока не взлетели до кризисного уровня. Утром в понедельник фьючерсы на нефть Brent выросли всего на 0,5% до $77,38 за баррель.

После американских ударов в воздухе замаячила угроза блокады Ормузского пролива со стороны Ирана. Однако Госсекретарь США Марко Рубио преуменьшил угрозу подобного сценария: «Это экономическое самоубийство для них, если они это сделают. И у нас есть варианты, чтобы справиться с этим».

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