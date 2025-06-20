Германские военные признали Россию «экзистенциальным риском» для ФРГ и Европы, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на новый секретный стратегический документ бундесвера.

Конфиденциальный документ предупреждает, что Кремль выстраивает свои промышленные структуры и структуры управления «специально для удовлетворения требований крупномасштабного конфликта против НАТО к концу этого десятилетия».

Согласно стратегическому документу, Россия достоверно готовится к конфликту с НАТО, особенно усиливая силы в Западной России «на границах с НАТО». Уже в следующем году Россия может иметь около 1,5 млн военнослужащих на действительной службе.

Германия может противостоять этой угрозе только «последовательным развитием военных и общественных возможностей», заключается в документе.

Военный персонал и эксперты разрабатывали стратегический документ в течение последних 18 месяцев в качестве руководства для будущего направления развития германского бундесвера. Министерство обороны не сразу ответило на запрос о комментарии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно поддержал требование президента США Дональда Трампа повысить целевые расходы НАТО на оборону до 5% национального ВВП — крупный сдвиг, ставший возможным благодаря историческому ослаблению конституционного долгового тормоза Берлина.

На фоне войны в Украине Германия усиливает вооруженные силы: стало известно о планах Берлина увеличить численность армии и рассмотреть возможность возврата обязательной воинской службы. Одновременно Германия увеличит военный бюджет до рекордных 63 млрд евро.