ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Германия не на шутку опасается России
Секретный документ бундесвера предупреждает о подготовке Кремля к конфликту с НАТО к концу десятилетия
Германия не на шутку опасается России
Вооруженные силы Германии / Reuters
11 часов назад

Германские военные признали Россию «экзистенциальным риском» для ФРГ и Европы, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на новый секретный стратегический документ бундесвера.

Конфиденциальный документ предупреждает, что Кремль выстраивает свои промышленные структуры и структуры управления «специально для удовлетворения требований крупномасштабного конфликта против НАТО к концу этого десятилетия».

Согласно стратегическому документу, Россия достоверно готовится к конфликту с НАТО, особенно усиливая силы в Западной России «на границах с НАТО». Уже в следующем году Россия может иметь около 1,5 млн военнослужащих на действительной службе.

Германия может противостоять этой угрозе только «последовательным развитием военных и общественных возможностей», заключается в документе.

Военный персонал и эксперты разрабатывали стратегический документ в течение последних 18 месяцев в качестве руководства для будущего направления развития германского бундесвера. Министерство обороны не сразу ответило на запрос о комментарии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно поддержал требование президента США Дональда Трампа повысить целевые расходы НАТО на оборону до 5% национального ВВП — крупный сдвиг, ставший возможным благодаря историческому ослаблению конституционного долгового тормоза Берлина.

На фоне войны в Украине Германия усиливает вооруженные силы: стало известно о планах Берлина увеличить численность армии и рассмотреть возможность возврата обязательной воинской службы. Одновременно Германия увеличит военный бюджет до рекордных 63 млрд евро.

СвязанныеTRT Global - Германия рекордно нарастит военный бюджет
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us