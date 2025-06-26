В Гааге 25 июня прошел саммит НАТО, по его итогам была принята декларация. Одна из главных новостей: страны-члены альянса договорились направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. Эти обязательства союзники взяли на себя «перед лицом долгосрочной угрозы, которую для евроатлантической безопасности представляет Россия».

В последние годы ходило множество споров о туманной формулировке пятой статьи Устава блока. Она гласит: если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, то все остальные государства-члены Альянса «предпримут действия, которые сочтут необходимыми». Как они решат ответить в реальности — неясно.

Саммит в Гааге поставил точку в этом споре. «Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех», — говорится в итоговой декларации.

Есть и хорошие новости для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели 50-минутные переговоры, обе стороны положительно оценили итоги беседы.

«Обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова приобрести это оборудование и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь», — поделился украинский лидер.

Страны НАТО выразили готовность увеличить военную помощь Киеву. В этом году она может превысить рекордные 50 миллиардов долларов, которые были предоставлены в прошлом году.

О главных особенностях и итогах саммита TRT на русском рассказал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

— В чем особенность прошедшего мероприятия?

— Несмотря на алармистские настроения в западной прессе, которая заранее окрестила встречу катастрофой, все оказалось иначе.

Накануне саммита СМИ нагнетали обстановку: вот-вот НАТО развалится, вот-вот Трамп всех бросит. Но ничего из этого не случилось. Более того — изменилось поведение самого Трампа. Его тон в отношении Украины стал заметно мягче.

Хотя в итоговом документе всего пять абзацев, Украина в нем упомянута — как и признание России долгосрочной угрозой. Поддержка Украины засчитывается в общий 5-процентный оборонный вклад членов Альянса. По сути Украина, хоть и не член НАТО, получила свое место в итоговом документе. А ведь месяц назад утверждали: о ней не скажут ни слова.

— Почему это стало возможно?

— Благодаря самому Трампу. Он оказался в Европе, вне привычной для себя агрессивной MAGA-среды. Без своей команды радикалов, в окружении европейских лидеров — с другой культурой, ментальностью, сдержанностью. Его встретили с почетом, обаянием, ласковыми словами — всем, что он любит. И Трамп стал другим человеком.

Он ночевал в королевском дворце в Нидерландах, завтракал с монархами, попал в атмосферу тысячелетней европейской традиции. Там, среди интеллектуальных и опытных европейских политиков, он вел себя совершенно иначе.

Роль сыграл и новый генсек НАТО — Марк Рютте. Опытный «коалиционер», который имеет 14-летний опыт руководства Нидерландами. Саммит он провел блестяще: Трамп не стал демонстративно игнорировать встречу, отработал все два с половиной часа. Более того, он сам признался — слушал всех, внимательно. Ни одно выступление его не взбесило.

— Что изменилось в его риторике?

— Он отдельно поговорил с украинской журналисткой BBC, которая уехала в Варшаву с детьми. Ее муж служит в Силах обороны и остался в Украине. Трамп слушал, задавал вопросы, отреагировал на просьбу о передаче ракет «Patriot» — пусть и осторожно, но оптимистично. Сказал, что потребности высоки, но, возможно, что-то удастся найти.

Впервые за долгое время Трамп тепло высказался о Зеленском. Личное общение длилось почти час. Он назвал его добрым, энергичным, заявил, что «надо что-то решать» с Россией, что война затягивается. Все это свидетельствует о переломе: слухи о крахе НАТО оказались преувеличением.

— Какие можно подвести итоги саммита?

— Да, ожидания были мрачными. Саммит казался обреченным. Но все обернулось позитивом. Никто не рискнул испортить атмосферу, все вели себя максимально корректно — чтобы не спровоцировать Трампа. Даже Украина, которую многие списали со счетов, получила символическое участие. Формально встреча Украина–НАТО прошла на уровне глав МИД — вопреки прогнозам, что ее отменят.

Сессия прошла спокойно. Да, решения принимал один человек — Трамп. Но сам факт состоявшегося диалога важен. Все прошло хорошо, и для Украины тоже.

Это, конечно, удар по ожиданиям Кремля. Они надеялись, что Зеленского проигнорируют, что он вообще не прилетит. Все произошло наоборот: его встретили, выслушали, и теперь Киев надеется на поставки оружия.

Что касается 5% на оборону: они теперь распределяются не на 5 лет, а на 10 — до 2035 года. Испания в итоге согласилась, хотя премьер сначала возражал.

Саммит неожиданно закончился на позитивной ноте. И это, пожалуй, самый тревожный итог для оппонентов НАТО. Альянс не развалился. Он жив — и даже сплочен. И Трамп, возможно, сыграл в этом не последнюю роль.