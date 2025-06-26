Палестина возложила ответственность за волну насилия на оккупированном Западном берегу на правительство Израиля. В заявлении властей говорится, что нападения израильских поселенцев происходят с одобрения и при поддержке армии Израиля.

Заместитель председателя Палестины Хусейн аш-Шейх написал в социальной сети X, что за происходящим стоит лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что «Израиль ведет регион к взрыву» и призвал международное сообщество немедленно вмешаться для защиты палестинцев.

Министерство иностранных дел Палестины также выступило с отдельным заявлением. В нем содержится требование ввести «сдерживающие международные санкции» против израильских поселенцев, ответственных за нападения.

Накануне в городе Кефр-Малик, расположенном к востоку от Рамаллы, группа поселенцев напала на местных жителей. Были подожжены дома и автомобили. Вооруженные поселенцы открыли огонь по палестинцам, пытавшимся дать отпор. В результате атаки трое палестинцев погибли, семеро получили ранения.

По информации израильских СМИ, поселенцы оставили на стенах домов деревни надписи и призывы расистского содержания.

В июне Великобритания ввела ограничения против израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, обвиняя их в поддержке насилия поселенцев. Инцидент в Кафр Малике, по словам Yesh Din, отражает израильские «этнические чистки» против палестинцев на незаконно оккупированных территориях.