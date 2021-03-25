Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудит с президентом России Владимиром Путиным меры по пресечению попыток внедрения западных идеалов, угрожающих общественному согласию и политической стабильности России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина.

«Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов», – сказал пресс-секретарь.

23 марта в Ханты-Мансийске Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе. По мнению секретаря Совбеза и бывшего главы Федеральной службы безопасности, Запад пытается разжечь в России этнические и религиозные конфликты, внедрить «чуждые идеалы и нормы», угрожающие общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности.

24 марта Николай Патрушев добавил, что если США будут и дальше создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», – подчеркнул Патрушев, добавив, что официальные лица США регулярно провоцируют напряженность в отношениях с Москвой.

При этом секретарь СБ заверил, что Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество.

В то же время советник министра обороны России, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества»обвинил США в развязывании против России нового типа войны — ментальной.

По его словам, страны Запада избегают прямых военных конфликтов с Москвой из-за перспективы поражения и неприемлемого ущерба, который будет обеспечен ядерным оружием и современной армией России. Советник главы минобороны отметил, что это исключает возможность войны на ближайшие 10 лет. Однако, подчеркнул он, такое положение стало поводом для организации информационно-гибридной войны.