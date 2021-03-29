Военно-промышленный комплекс (ВПК) является одним из локомотивов двусторонних отношений Киева и Анкары, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью агентству Anadolu.

«Мы осознаем общие для сторон интересы и риски в регионе. Самое главное, между двумя странами существует взаимодополняемость в области технологий и производства, что позволяет осуществлять совместные проекты, выгодные для обеих сторон», – подчеркнул дипломат.

По его словам, Турция и Украина реализуют целый ряд важных проектов, в том числе в сфере мореплавания, авиации и космоса. В качестве примера успешного сотрудничества в вопросе разработок и исследований он привел интеграцию в БПЛА Akıncı двигателей украинского производства. Взаимодействие между украинскими и турецкими компаниями в дальнейшем будет расширено и углублено, отметил Боднар.

«В Украине действует компания «Антонов» по производству самолетов. Тем самым Турция может расширить возможности в сфере авиации, а для Украины появится шанс на реализацию совместной инициативы», – сказал он и выразил надежду на то, что в скором времени в Турции будет налажено такое производство.

Дипломат также поблагодарил Анкару за непризнание аннексии Крыма и рассказал о предстоящем саммите «Крымская платформа».

«Целью инициативы будет привлечь внимание международной общественности именно к данной сфере, к оккупированным Россией украинским землям. Уверен, мы добьемся успеха», – заметил Боднар.

По его мнению, раньше Крым традиционно считался центром туризма, безопасности и стабильности, однако сейчас полуостров фактически превратился в военную зону. «Это угрожает не только нам, но и всему региону, особенно членам НАТО, потому что главная цель России – НАТО, а не Украина», – добавил замминистра иностранных дел.

Для Киева партнерство с Анкарой означает сотрудничество со страной-членом Североатлантического альянса. «Стандарты НАТО очень важны для нас с точки зрения вступления Украины в Североатлантический Альянс в ближайшем будущем», – подчеркнул Боднар. Турция для Украины не только «хороший сосед», но в то же время надежный и важный стратегический партнер в регионе.

«В этом году мы отмечаем 10-летие стратегического партнерства, и очень важен хороший диалог между лидерами двух стран. Надеюсь, что в этом году состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, на котором будут приняты важные для отношений между двумя странами решения», – заключил замглавы украинского МИД.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявилао том, что интеграция в мусульманский мир – это правильный путь для украинской внешней политики. В ноябре 2020 года Киев возобновил запрос на получение статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и планирует получить статус наблюдателя в Тюркском Совете – международной организации, объединяющей Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.