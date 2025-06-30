Протестующие в Сербии начали перекрывать улицы в Белграде и других городах страны, требуя отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Акции прошли в ночь на понедельник, 30 июня. Об этом сообщили местные издания Srbija Danas и Blic.

В Белграде были заблокированы 24 улицы, включая Пожешку — одну из ключевых магистралей сербской столицы. Протесты также затронули Нови-Сад, Шабац, Вранье, деревни Горни, Недельице и Прелина, Златиборское шоссе и трассу возле города Пожега.

Организаторы сообщили, что массовые перекрытия стали ответом на «невыполнение ультиматума и массовые аресты граждан и студентов».

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — говорится в их заявлении.

Вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что полиция внимательно следит за развитием ситуации в Белграде. Он призвал граждан «не создавать условий, которые могут привести к столкновению с полицией».

Массовые протесты в Сербии вспыхнули 28 июня, в день празднования Видова дня — одного из главных национальных праздников. По данным МВД, в Белград прибыли около 36 тыс. человек. Независимая организация «Архив публичных собраний» утверждает, что в акции участвовали 140 тыс. протестующих.

После завершения основной части акции в центре столицы появились радикально настроенные группы. Люди с закрытыми лицами поджигали фаеры и бросали в полицию палки и камни. В ответ силовики применили слезоточивый газ, перцовые баллончики и светошумовые гранаты. МВД сообщило о задержании «десятков» участников беспорядков.

Движение «Студенты в блокаде» обвинило полицию в применении силы и препятствии оказанию медицинской помощи.

Антиправительственные протесты в Сербии начались в конце 2024 года после трагедии в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения бетонного навеса у входа на железнодорожный вокзал погибли 15 человек в возрасте от 6 до 74 лет. Активисты возложили ответственность на правительство и правящую с 2012 года партию президента Александра Вучича.

Президент отверг требование о досрочных выборах и заявил, что они состоятся не раньше конца 2026 года. Его второй и последний срок истекает в 2027 году.