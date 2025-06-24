Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо отстаивает свою точку зрения, в том числе и в полемике с президентом США Дональдом Трампом. Взгляды российского политика для Москвы важнее. Так отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. Конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о реакции Трампа на слова Медведева о возможности передачи Ирану ядерного оружия.

22 июня Трамп в своей социальной сети TruthSocial сообщил о запуске США 30 ракет с атомных подводных лодок по Ирану, все из которых достигли целей. Американский президент раскритиковал заявление Медведева, обвинив российского чиновника в том, что тот небрежно бросается словами о ядерном оружии.

Трамп усомнился в подлинности заявления Медведева и призвал немедленно сообщить, если оно окажется настоящим. Он подчеркнул, что к ядерному оружию нельзя относиться легкомысленно.

В ответ Медведев заявил, что Россия не планирует поставки оружия в Иран, поскольку страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, чего не сделал Израиль. Он также осудил удар США по ближневосточной стране.