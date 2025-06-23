Президент США Дональд Трамп предупредил Россию о недопустимости заявлений о передаче ядерного оружия Ирану после того, как замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые государства «готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

«Мне послышалось, или бывший российский президент Медведев небрежно бросался «словом на букву N» (Nuclear — «ядерный») и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так говорил или это просто плод моего воображения? Если он так сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО. К «слову на букву N» нельзя относиться так небрежно. Думаю, именно поэтому Путин — «Босс», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер напомнил о военном превосходстве США. «Безусловно, самое мощное и лучшее оборудование, которое у нас есть, по которому мы на 20 лет опережаем всех, — это наши атомные подводные лодки. Это самое мощное и смертоносное оружие из когда-либо созданных», — написал он. Трамп также упомянул 30 крылатых ракет «Томагавк», которые «идеально попали в цель» в Иране.

Медведев ответил на критику Трампа и заявил: «Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия».

Зампред Совбеза пояснил, что имел в виду не Россию: «Другие страны могут поступить иначе — и об этом шла речь».

Спор возник после того, как США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — заводам в Натанзе, Исфахане и Фордо. Трамп обосновал операцию тем, что Иран 40 лет заявлял «смерть Америке, смерть Израилю».

Медведев раскритиковал американского президента, заявив, что Трамп «втянул США в новый конфликт с перспективой наземной операции». «Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну», — написал зампред Совбеза РФ, утверждая, что «абсолютное большинство стран мира» не поддерживают Израиль и США.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — подытожил Медведев.

Россия является стратегическим партнером Ирана согласно договору, подписанному сторонами в 2024 году. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, Иран не запрашивал военную помощь у России.