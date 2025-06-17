Медицинская система в секторе Газа оказалась на грани полного краха. Об этом заявил Фади Альмадхун, руководитель медицинского отдела международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) в Газе. В беседе с агентством Anadolu он отметил, что помощь не поступает уже более 100 дней, и работать с оставшимися запасами больше невозможно.

«Ситуация в Газе критическая. С каждым днем она ухудшается. Система здравоохранения практически разрушена. В большинстве районов северной части сектора Газа нет больниц и медицинских учреждений», — сказал он.

По словам Альмадхуна, больниц нет также в городе Рафах на юге сектора. Европейская больница в Хан-Юнусе, одна из крупнейших в Газе, не функционирует. Больница Насер работает с перебоями.

«До начала войны 7 октября 2023 года в Газе действовали 35 больниц и крупных медучреждений. Сейчас осталось только 14. Операционные в ужасном состоянии», — заявил он.

Альмадхун подчеркнул, что количество пациентов неуклонно растет. Каждый день в клиники поступают десятки людей с тяжелыми травмами и заболеваниями.

«Многие из них нуждаются в реанимации и срочных операциях. Но большинство умирают, не дождавшись медицинской помощи. Это катастрофа. Не хватает врачей, оборудования, медикаментов и даже элементарной поддержки», — добавил он.

Он предупредил, что если в ближайшие две недели не будут открыты коридоры для поставок, продолжать работу станет невозможно.

«Границы закрыты уже более 100 дней. За это время в Газу не поступило ни медикаментов, ни оборудования. Запасы исчерпаны — как у Минздрава, так и у гуманитарных организаций. Количество пациентов растет, а помощи нет. Это усугубляет положение не только для нас, но и для ВОЗ и других международных структур», — сказал Альмадхун.

Он заявил, что сотрудники MSF распределяют помощь без какой-либо дискриминации, поскольку это право всех нуждающихся — не только в Газе, но и во всем мире.

Отдельно он выразил обеспокоенность из-за принципов работы так называемого Фонда гуманитарной помощи Газе, созданного при участии Израиля и США.

По его словам, фонд действует избирательно. А люди, получающие помощь, часто становятся мишенью атак.

«Неприемлемо, чтобы те, кто пытается получить помощь, становились мишенями и гибли», — подчеркнул он.

Альмадхун также сообщил, что в Газе зафиксированы десятки смертей от голода среди детей.

«Более 57 детей умерли от недоедания. Ситуация очень плохая», — сказал он.

Он отметил, что у раненых медленно заживают раны из-за недостаточного питания. По его словам, все больше пациентов обращаются в клиники именно с такими жалобами.

«За десять лет работы в Газе — сначала как врача, затем как координатора гуманитарной медицины — я никогда не видел ничего подобного. То, что происходит сейчас, — беспрецедентно», — заявил он.