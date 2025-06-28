ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп предсказал скорое прекращение огня в Газе
Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Газе может быть достигнуто уже на следующей неделе
Трамп предсказал скорое прекращение огня в Газе
Президент США Дональд Трамп / Reuters
28 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что израильские атаки в Газе могут прекратиться в ближайшие дни. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, где также обсуждалась мирная сделка между Угандой и Демократической Республикой Конго.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал: «Ситуация в Газе ужасна, и я думаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение следующей недели».

Он добавил, что недавно провел встречи с участниками переговорного процесса и его «часто спрашивают» о перспективах перемирия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп считает приоритетом прекращение войны в секторе Газа и освобождение пленников.

«Президент рассматривает ситуацию в Израиле и Газе как крайне тяжелую и требующую завершения», — отметила Ливитт. Она подчеркнула, что главная цель администрации — «освободить всех заложников из Газы и как можно скорее прекратить этот конфликт».

«Газа сейчас непригодна для жизни. Ее нужно восстанавливать с помощью наших арабских партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло», — добавила пресс-секретарь, не упомянув февральское заявление Трампа о возможном контроле США над Газой и выселении оттуда палестинцев.

Арабские страны готовы участвовать в восстановлении Газы, но только при сотрудничестве с Палестиной, что не устраивает израильское правительство.

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