ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Пезешкиан: мы ответим, если нас спровоцируют
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов соблюдать перемирие, если Израиль не нарушит режим прекращения огня
Пезешкиан: мы ответим, если нас спровоцируют
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / AA
24 июня 2025 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль не возобновит атаки. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Омана Хейсамом бин Тариком, передает агентство IRNA.

«Если сионистский режим не нарушит режим прекращения огня, Иран также не будет его нарушать. Мы готовы защищать и отстаивать законные права иранского народа за столом переговоров», — подчеркнул Пезешкиан.

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим выразил критику в адрес Израиля за подрыв системы международного права. Он отметил, что «неприемлемо, когда страна, обладающая ядерным потенциалом, пытается лишить других государств их законных прав».

Во время беседы с султаном Омана президент Ирана заявил: «Сотрудничая вместе, мы можем построить регион, свободный от войн и конфликтов, основанный на мире и прогрессе». Он также обвинил США в том, что их участие в израильской военной кампании вынудило Иран принять ответные меры.

Султан Хейсам бин Тарик заверил, что Оман осведомлен о позиции Тегерана и знает, что Иран не планирует нападения на Катар.

«Оман и другие братские страны региона поддерживают ваши усилия по защите прав иранского народа», — добавил он.

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