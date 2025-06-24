Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистана, обсудив ситуацию в регионе и пути к укреплению стабильности. По информации иранских СМИ, в беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он подчеркнул:

«Мы готовы решать разногласия с Соединенными Штатами на основе международных правовых принципов. Иран приветствует любую поддержку со стороны дружественных и братских государств».

Пезешкиан также обвинил США и Израиль в попытках посеять раздор среди исламских стран.

«Иран, напротив, прилагает усилия для укрепления мира и единства в регионе», — добавил он.

В ответ наследный принц Саудовской Аравии заверил, что Эр-Рияд с самого начала осудил действия Израиля в отношении Ирана.

«Ни мы, ни другие государства региона не открывали и не откроют воздушное пространство для атак на Иран. С баз США на территории Саудовской Аравии также не будет нанесено ударов. Мы понимаем ваше право на ответ», — сказал он.

Во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, Пезешкиан отметил: «Мы готовы вместе строить стабильный регион без иностранного вмешательства. Мы уважаем территориальную целостность всех стран и видим в народах региона наших братьев».

Аль Нахайян, в свою очередь, подчеркнул право всех государств на самооборону и выразил поддержку инициативам по укреплению добрососедства.

В разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом президент Ирана заявил, что «вражеские заговоры не разрушат дружбу между двумя странами».

Шариф осудил удары США и Израиля по территории Ирана и выразил надежду, что перемирие окажется устойчивым, а разногласия будут решаться дипломатическим путем с уважением к правам иранского народа.