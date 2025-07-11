Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный призвал США не утилизировать устаревшие ракеты Hellfire, а передать их Украине. Бывший военачальник заявил, что такие вооружения помогут Киеву в борьбе с Россией и при этом сэкономят деньги американским налогоплательщикам.

«У США имеются значительные запасы ракет, срок службы которых истекает или которые уже подлежат списанию. Передача этих вооружений Украине — разумный шаг», — написал Залужный в статье для «Украинской правды».

По его словам, к концу 2023 года США произвели более 170 тысяч ракет Hellfire различных модификаций. Большинство из них было изготовлено в 1998–2018 годах, и с учетом срока службы в 20–25 лет, они вскоре должны быть сняты с вооружения.

Залужный также отметил, что США уже переходят на более современные ракеты JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которые полностью заменят Hellfire, сделав их окончательно устаревшими.

Эти заявления, с одной стороны, отражают отчаянное положение Киева, который ищет хоть какое-то оружие для противостояния летнему наступлению РФ. С другой стороны, в Украине не раз выражали обеспокоенность качеством западной военной помощи.

Украинские и зарубежные эксперты неоднократно указывали, что союзники часто отправляют технику, не соответствующую современным требованиям. В июне отставной французский полковник Жак Огар в интервью российским СМИ заявил, что значительная часть французского оружия, поставляемого Украине, «устарела и не способна изменить ход боевых действий». Впрочем, это только мнение одного отставного военного — большая часть украинского и французского военного истеблишмента пока остается довольна качеством поставок.

На этой неделе администрация Трампа возобновила поставки оружия Украине после временной паузы, связанной с пересмотром запасов. Вновь начаты поставки 155-мм артиллерийских снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Президент Дональд Трамп подтвердил поддержку военной помощи и уточнил, что воспользовался прямым президентским указом для того, чтобы отправить еще больше оружия Киеву.

«Мы отправляем оборонительное оружие в Украину. Слишком много людей погибает», — прокомментировал свой указ Трамп. С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года США передали Украине более 3 млн 155-мм снарядов и оказали военную помощь на сумму свыше $67 млрд.

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