Общая сумма задолженности россиян по кредитам в марте 2021 года достигла 976,1 миллиарда рублей. За прошедший год этот показатель вырос на 22%, или 176 миллиардов рублей, пишет газета «Известия».

«Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», – пояснили в Центробанке.

Регулятор добавил, что негативного развития ситуации удалось избежать благодаря реструктуризации и продолжению выдачи кредитов. В будущем определенная часть реструктурированных займов может уйти в дефолт. По заявлениям из ЦБ, проблемы в портфеле будут возникать постепенно.

В свою очередь президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев подтвердил: на проблемы с выплатами по кредитам повлияла эпидемия. Он отметил, что около 70% заемщиков объясняли выход на просрочку ухудшением своего финансового положения.

Ранее исследование «Левада-Центра» показало, что лишь 25% жителей России имеют доход выше необходимого прожиточного минимума. Это показатель периода кризиса 2008–2010 годов, отмечалось в исследовании.

Согласно полученным данным, уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в два раза превышает официально установленный Минтрудом. Так, например, чтобы обеспечить одного человека прожиточным минимумом, по мнению опрошенных социологами «Левада-Центра», необходимо 24,6 тысячи рублей в месяц, в то время как фактический среднедушевой доход семьи в месяц составляет 18,6 тысячи рублей (на человека), а официальный прожиточный минимум — 11,7 тысячи рублей.

При этом количество россиян, которые называют свой доход выше необходимого прожиточного минимума, снижается с каждым годом. В 2018 году так считали 29%, в 2019 году – 28%, а в 2021 году – уже 25%. «Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008−2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах», – подчеркивали специалисты по результатам исследования.