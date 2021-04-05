Число нелегально работающих в России иностранных граждан снизилось в 2020 году на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МВД России.

«За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП), что на 40% меньше 2019 года», – рассказали в пресс-центре.

На фоне сокращения из-за пандемии COVID-19 количества иностранцев, прибывших в Россию в прошлом году, в два раза уменьшилось и количество нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего правоохранительные органы выявили более 204 тысяч нарушений. Это на 51,8% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Если обычно в России находится от 9 до 11 миллиона иностранных граждан, то в прошлом году их численность составила около 5,5 миллиона человек. Из них почти 900 тысяч имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ, добавили в ведомстве.

В январе стало известно, что мигранты смогут получать пенсию в России – если они работали на территории страны и платили налоги. 12 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза. Оно будет действовать на территории всех государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Для получения пенсии мигрант должен легально проработать в стране минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения и достичь установленного пенсионного возраста. Также он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.

4 апреля в МВД России сообщили о разработке нового законопроекта, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание на территории РФ, несмотря на имеющиеся нарушения.

В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в стране наблюдается дефицит рабочих в строительной отрасли. Сейчас это почти 1,5–2 миллиона человек.