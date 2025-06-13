Системы противовоздушной обороны над Тегераном были активированы рано утром в субботу для отражения израильских ударов, сообщили государственные СМИ.

«Защита Тегерана была вновь активирована несколько минут назад... для противодействия снарядам сионистского режима», — передало официальное агентство IRNA. Корреспондент AFP сообщил о громких взрывах и красном зареве в небе над иранской столицей.

Постоянный представитель Ирана в ООН заявил, что в результате израильских атак накануне 78 человек «приняли мученическую смерть» и более 320 получили ранения.

Эскалация началась после того, как рано утром в пятницу ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов на 100 целей по всему Ирану, включая ядерные объекты в Натанзе и военные базы.

Революционная гвардия Ирана ответила на масштабную израильскую агрессию ракетной операцией «Верное обещание-3». По данным израильской стороны, Иран выпустил менее 100 баллистических ракет в ходе двух залпов по территории Израиля.

В результате иранских обстрелов в Израиле пострадали более 40 человек. Двое раненых находятся в критическом состоянии, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. В Тель-Авиве и Иерусалиме были слышны громкие взрывы.