Начальник управления военной разведки генерал-майор Шломи Биндер заявил о начале экзистенциальной войны с Тегераном. «Как вы знаете, мы вступаем в кампанию, которая является ничем иным, как борьбой за существование, против врага, который стремится уничтожить нас», — сказал Биндер солдатам в командном центре сегодня утром.

Приказ о начале проведения операции против ядерной программы Ирана отдал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. «Мы нацелились на ведущих иранских ученых-атомщиков, работающих над иранской бомбой. Мы также нанесли удар в самое сердце иранской программы баллистических ракет», — заявил он в обращении к гражданам, предупредив, что операция может оказаться продолжительной.

Всего в операции Тель-Авива были задействованы около 200 бомбардировщиков. В Тегеране были атакованы минимум шесть военных баз, под удар попал элитный район Махалати. Израиль также напал на объекты иранской ядерной инфраструктуры, включая завод в Натанзе. Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на ядерном объекте после атаки не превышен.

Среди убитых: командующий Революционной гвардии Ирана (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. В самом Тегеране пострадали более 50 человек, включая детей.

Иран в ответ запустил сотни дронов — все они перехвачены. Израильтяне также готовятся к противостоянию с Тегераном. В супермаркетах выстроились огромные очереди: люди срочно скупают товары первой необходимости, включая медикаменты, воду и еду. По всей стране отменены общественные мероприятия и занятия в школах. Сразу же после нанесения удара Тель-Авив закрыл воздушное пространство — тысячи израильтян застряли за пределами государства.

Чем обернется конфликт между Ираном и Израилем, TRT на русском рассказал автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

— Какие истинные мотивы Тель-Авива?

— Заявление о якобы «экзистенциальной угрозе» — это лишь риторика израильских чиновников, которая не имеет никакого отношения к реальности. По различным оценкам, включая МАГАТЭ, Иран не обладал ураном, обогащенным до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Более того, Тегеран официально заявлял, что не собирается переходить этот порог. Так что «экзистенциальная угроза» — это миф, рассчитанный на внутреннюю израильскую публику.

— Что влияет на внешнюю политику Нетаньяху?

— Нетаньяху загнал себя в политический тупик, — прежде всего из-за конфликта в секторе Газа. У Тель-Авива есть формальные успехи, но у него совершенно отсутствуют идеи, как добиться устойчивого решения проблемы. Это вызывает протесты внутри страны и усиливает давление на власти со стороны оппозиции.

Чтобы удержаться во власти, Нетаньяху идет на внешнеполитическую эскалацию. Он уже не раз демонстрировал: из внутреннего кризиса он выходит через обострение конфликта. Именно это мы и наблюдаем сейчас. Удар по Ирану и попытка втянуть его в региональную войну — это очередная попытка «списать все на войну» и укрепить свое положение за счет внешнего врага.

— Как можно оценить израильскую атаку?

— Убиты высокопоставленные иранские чиновники. Это можно считать успехом израильской разведки и армии. Очевидно, США были в курсе — без них такая операция не могла бы состояться.

И здесь также можно отметить слабость иранских структур безопасности: провал контрразведки, неспособность спрогнозировать цели и сроки удара. Ранее мы уже видели подобный провал — история с пейджерами у «Хезболлы» тому пример.

— Каким будет ответ Ирана?

— Ранее Тегеран уже запускал множество ракет и дронов, но почти все были сбиты. Это выглядело как шоу — не более. Но на этот раз Израиль перешел черту: были убиты ключевые фигуры.

Однако возможности для ответа у Ирана ограничены. В частности, у Тегерана есть дроны и баллистические ракеты, но Тель-Авиву помогут отразить атаку США и Великобритания. Так что эффективность ответного удара будет под вопросом. А Иран рискует истощить свои арсеналы, не добившись стратегического результата.

— Есть ли угроза полномасштабной войны?

— В Иране прекрасно понимают, что масштабная война грозит им катастрофой. В военном плане они ничего не смогут противостоять США и их союзникам, включая Израиль и некоторые арабские страны. Поэтому Ирану нужно действовать очень взвешенно: с одной стороны, ответить, чтобы удовлетворить общественное мнение в стране, с другой — не спровоцировать полномасштабную войну.

Главная проблема — повестку формирует не Иран, а Израиль. Если Нетаньяху решил, что только таким способом ему удастся сохранить власть, то он вполне может довести ситуацию до военной. При таком раскладе Иран окажется в очень тяжелом положении. В худшем для него сценарии — власть в стране сменится на прозападную.