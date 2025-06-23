Американская военная база в районе Касрак в сирийской провинции Хасеке подверглась атаке, сообщает иранское агентство Mehr. По данным источников, неизвестные обстреляли объект из минометов. После этого вокруг базы усилилась активность, особенно в восточной и северной части. На главном входе были введены дополнительные меры безопасности.

Собеседник издания заявил, что нападение стало проявлением растущей активности движения сопротивления в регионе. Он предположил, что в ближайшее время темпы операций против американских объектов могут возрасти. По его словам, атака произошла на фоне недовольства местных жителей иностранным военным присутствием. База США в Касраке воспринимается населением как «символ оккупации».

Ранее представители американской администрации сообщали New York Times, что разведка зафиксировала признаки подготовки атак на базы США в Ираке и Сирии.

Утверждается, что в Ираке местные власти пытались сдержать такие действия. В то же время, по информации NBC, американские военные объекты на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной боевой готовности уже несколько месяцев.

Атака на базу в Хасеке произошла через сутки после массированного удара ВВС США по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Американские бомбардировщики В-2 сбросили не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а с подводных лодок были выпущены около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что операция под названием «Полуночный молот» разрушила ядерную программу Ирана. Он предупредил Тегеран о недопустимости атак на американских военнослужащих. Хегсет процитировал сообщение президента Дональда Трампа, в котором говорится, что любое нападение на США будет встречено ответом, «гораздо более мощным», чем недавний удар по иранским объектам.