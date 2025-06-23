Иран не отказывается от возмездия и готовит ответный удар по США, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным канала, Тегеран сейчас рассматривает возможные варианты ответа после авиаударов по его ядерным объектам. Основных путей три — военные удары по американским базам в регионе, кибератаки либо ускоренная разработка ядерного оружия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 22 июня заявил, что у страны «есть разнообразные варианты» ответа. Первый из них уже реализован: ракеты поразили Тель-Авив, десятки человек получили ранения, сообщили израильские власти.

Военный ответ остается наиболее вероятной и немедленной угрозой. Иран может активизировать поддерживаемые им вооруженные группы в Ираке, Сирии и Йемене для атак на американские базы. Хуситы в Йемене уже угрожали американским кораблям в Красном море. Хотя влияние Ирана на «Хезболлу» ослабло, группировка все еще способна нанести ущерб.

Иран также может ударить по мировой нефтяной торговле, перекрыв Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти. Такой шаг может спровоцировать резкий рост цен, усилить инфляцию и подорвать экономическую стратегию Трампа. Один из советников верховного лидера Ирана уже призвал к закрытию пролива и ракетным ударам, а парламент республики поддержал эту инициативу.

Однако в реальности Иран не сможет заблокировать весь пролив, так как он контролирует лишь 50% водной артерии — в другой половине контроль осуществляют Оман и ОАЭ.

Не исключено, что Иран начнет открытую гонку за созданием ядерной бомбы. Эксперты CNN предупреждают: даже если нынешняя иранская власть падет, новая, более жесткая с высокой вероятностью продолжит эту программу как средство сдерживания.

В условиях ослабления военного потенциала Иран может прибегнуть к асимметричным методам — кибератакам или террористическим атакам внутри США. Аналитики считают, что КСИР будет искать действия, на которые США не смогут ответить традиционными средствами.

Тем не менее дипломатия еще возможна. В пятницу Иран провел переговоры с представителями ЕС в Женеве. Вначале встреча проходила в напряженной атмосфере, но позже, по словам иранских источников, диалог стал более конструктивным. Аракчи обвинил США и Израиль в срыве переговоров, отметив, что Вашингтон «взорвал» процесс уже дважды за последние две недели.





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