Израильская армия атаковала с воздуха ливанское село Бейт-Лиф в южной части страны, сообщает официальное агентство Ливана NNA. Удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом в районе Бинт-Джибейль.

По данным агентства, по населенному пункту были выпущены две ракеты. В результате атаки пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Израильская сторона пока не дала официального комментария по поводу инцидента.

Напомним, что между Ливаном и Израилем действует соглашение о прекращении огня, подписанное 27 ноября 2024 года. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, армия Израиля регулярно нарушает условия перемирия.

По информации ливанских властей, израильские силы продолжают сохранять военное присутствие как минимум в пяти точках вдоль ливано-израильской границы. Кроме того, регулярные воздушные и наземные удары наносят серьезный ущерб населенным пунктам на юге Ливана.

Даже после объявления перемирия израильские беспилотники продолжают наносить удары по гражданским объектам и транспортным средствам в приграничных районах.