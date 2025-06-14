ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал Ливан
Израильская армия нанесла удар беспилотником по ливанскому селу Бейт-Лиф
Израиль атаковал Ливан
Дым поднимается над рекой Литани после израильской атаки на Баальбек, Ливан, 22 марта 2025 года / AA
14 июня 2025 г.

Израильская армия атаковала с воздуха ливанское село Бейт-Лиф в южной части страны, сообщает официальное агентство Ливана NNA. Удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом в районе Бинт-Джибейль.

По данным агентства, по населенному пункту были выпущены две ракеты. В результате атаки пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Израильская сторона пока не дала официального комментария по поводу инцидента.

Напомним, что между Ливаном и Израилем действует соглашение о прекращении огня, подписанное 27 ноября 2024 года. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, армия Израиля регулярно нарушает условия перемирия.

По информации ливанских властей, израильские силы продолжают сохранять военное присутствие как минимум в пяти точках вдоль ливано-израильской границы. Кроме того, регулярные воздушные и наземные удары наносят серьезный ущерб населенным пунктам на юге Ливана.

Даже после объявления перемирия израильские беспилотники продолжают наносить удары по гражданским объектам и транспортным средствам в приграничных районах.

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