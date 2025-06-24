Представитель хуситов Мохаммед Абдусалам заявил, что иранское руководство, народ и армия в течение 12 дней приносили жертвы ради защиты независимости, свободы и поддержки палестинцев.

«Ежедневные разрушительные ракетные удары по Израилю — это страница чести в истории Ирана как первой страны, использующей собственное вооружение против врага, оснащенного западным оружием», — написал он в социальной сети.

Он подчеркнул, что эта борьба велась не только против Израиля, который он назвал «передовой базой США», но и против других западных государств, поддержавших агрессию.

По его словам, «героическое» сопротивление Ирана показало, что военная агрессия в регионе не останется без последствий.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль не возобновит атаки.

«Если сионистский режим не нарушит режим прекращения огня, Иран также не будет его нарушать. Мы готовы защищать и отстаивать законные права иранского народа за столом переговоров», — подчеркнул Пезешкиан.