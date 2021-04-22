Бывший министр образования Франции (2014–2017) и бывший министр по правам женщин (2012–2014) Наджат Валло-Белькасем в эфире радио France Inter заявила, что секуляризм в стране сегодня используется только как инструмент дискриминации мусульман и маргинализации ислама.

По ее словам, политика правительства в этом направлении начала вызывать вопросы еще задолго до предстоящих в 2022 году президентских выборов.

Сам по себе секуляризм не должен создавать вражды между гражданами, отметила экс-министр. Но правительство намеренно ее провоцирует, считает Валло-Белькасем. Секуляризм во Франции, добавляет она, сегодня превратился в инструмент политики, и поэтому многие граждане начинают воспринимать этот принцип негативно.

Первая в истории Франции женщина на посту министра образования подчеркнула, что секуляризм используется крайне правыми, правыми и нынешним правительством только для того, чтобы дискриминировать мусульман и маргинализировать ислам.

Валло-Белькасем считает, что для решения проблемы необходимо отказаться от такой политики и объяснить молодежи, что секуляризм означает уважение к людям разных религий и социальную солидарность без какой-либо дискриминации. Этот принцип не должен использоваться в корыстных политических целях, заключила она.

Заявление бывшего министра образования прозвучало на фоне одобрения на прошлой неделе Сенатом Франции скандального закона против «исламистского сепаратизма», который включает запрет ношения хиджаба лицами младше 18 лет и массу других ограничений.

Потенциальный запрет на хиджаб для девушек младше 18 лет означает, что французские мусульманки не смогут участвовать, в числе прочего, и в спортивных соревнованиях.

Фехтовальщица-саблистка и олимпийский призер из США Ибтихадж Мухаммад выразила свое возмущение этим в последнем посте в Instagram.

«Быть первой мусульманкой в хиджабе в команде США было трудным испытанием, полным препятствий, но мне никогда не отказывали в возможности заниматься спортом из-за моей веры. Свобода вероисповедания – это право человека. Больно видеть, как далеко Франция зашла и насколько общепринятой стала там ксенофобия. Мой первый чемпионат мира, на самом деле, прошел именно в Париже, во Франции», – написала она.

«Каждая женщина должна иметь право носить то, что она хочет, и иметь право заниматься спортом, вне зависимости от ее вероисповедания. Мы должны объединиться и решительно осудить дискриминацию во всех ее проявлениях», – уверена Мухаммад.

В феврале Национальная ассамблея Франции большинством голосов приняла в первом чтении закон «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению мусульманской общины страны, носит исламофобский характер. Сейчас он ожидает второго чтения в Национальном собрании.

Законопроект включает более 50 статей, затрагивающих такие сферы, как права самоуправления и развитие образования, а также свобода собраний. Он также дает возможность легко закрывать религиозные объединения, которые подозреваются в разжигании насилия и дискриминации по половому признаку. Кроме того, религиозные организации должны будут отчитываться обо всех пожертвованиях свыше 10 тысяч евро, полученных из-за рубежа.

Закон также запрещает девушкам до 18 лет носить хиджаб в общественных местах, использовать буркини (закрытый купальник) в бассейне и носить платок на официальных спортивных соревнованиях.

Также матерям нельзя будет приходить в школу за своими детьми с покрытой головой. Совершать намаз в коридорах университетов и демонстрировать флаги других государств на свадьбах тоже будет запрещено.

Правозащитники и верующие открыто высказывают опасения, что все эти нормы под прикрытием борьбы с «политическим исламом» и «исламистским сепаратизмом» будут использоваться для давления на мусульманскую общину.