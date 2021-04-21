Россия довольно успешно использует весь пестрый правый спектр для политического расшатывания и ценностной дезориентации Европы. На данный момент наиболее активно действуют около 20 партий по всей Европе, при этом ключевые страны для дестабилизации – Франция и Германия.

Франция

«Национальное объединение» («НО», ранее – «Национальный фронт») под руководством Марин Ле Пен относят к националистическим популистам. Их фишка – евроскептицизм и антимиграционная риторика. «НО» – одна из немногих партий, чье финансирование из России публично доказано. В 2014 г. Ле Пен получила российский кредит в 9 млн евро, но это было воспринято как угроза иностранного влияния на политическую жизнь Франции. Сегодня «НО» в долгах: кредиторы судятся за возврат «инвестиций», накоплены огромные долги перед государством, и единственная надежда с ними расплатиться – победа Ле Пен на президентских выборах 2022 г.

Тем не менее, антимиграционная и евроскептическая риторика «НО», популяризующая Frexit (по аналогии с британским Brexit), находит отклик у избирателей. Согласно опросам, проведенным в январе 2021 г., Ле Пен и нынешний президент Эмманюэль Макрон идут ноздря в ноздрю (48% против 52%) во втором туре.

Что может дать Ле Пен в качестве президента Франции Владимиру Путину, кроме лоббирования снятия крымских санкций? Антиисламскую повестку и антиНАТОвскую риторику перехватил Макрон, по его же санкции началось давление на ультраправые движения типа Generation Identitaire. Головная боль Макрона – пандемия коронавируса, но тут Ле Пен нечего предложить в качестве альтернативы, кроме популистских заявлений и призывовзакупать российскую вакцину «Спутник V». Главная ставка – на выход Франции из ЕС.

Германия

Правопопулистской является и немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее фишки – борьба с миграцией, евроскептицизм и реклама дружбы с Россией (в том числе поддержка достройки «Северного потока-2»). АдГ открыто включила в свою предвыборную программу Germexit – выход Германии из ЕС, почва для которого готовится уже давно.

СМИ неоднократно обвиняли АдГ в получении материальной помощи из России, равно как и недопустимой поддержки на выборах. Сегодня АдГ находится под прицелом Федерального офиса защиты Конституции из-за подозрений в ультраправом экстремизме. Хотя партия пытается оспорить этот токсичный имидж, для удержания своих сторонников (главным образом на востоке страны) она таки все больше радикализируется. Ее рейтинг понемногу просаживается (11% сегодня против 13% в 2017 году). Одна из причин – неспособность предложить альтернативные правительственным меры против пандемии коронавируса.

АдГ причастна к поджогу «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Украине в 2018 году, при этом акция списанана украинских радикалов. Однако следствие вышло на исполнителей – польских радикалов и организатора провокации Мануэля Оксенрайтера, референта руководителя немецкой АдГ. Скандал привел к увольнениюслишком токсичного Оксенрайтера.

Центральная Европа

Самым ценным активом для России является итальянская «Лига Севера» под руководством Маттео Сальвини, выступающая за конфедерализацию страны. «Северянам» удалось стать не последним игроком в итальянском парламенте и правительстве, а также в Европарламенте. Связей с Россией и симпатий к Путину Сальвини не скрывает и открыто поддерживает снятие санкций за аннексию Крыма.

Итальянская прокуратура пыталась расследовать дело о незаконном финансировании партии с помощью нечистоплотной нефтяной сделки с россиянами, но доказать ничего не смогла. На данный момент у «Лиги» есть несколько своих министров в правительстве, которое трещит по швам. И внеочередные выборы были бы на руку Путину, поскольку рейтинги «Лиги» растут на фоне ужасающих последствий пандемии в Италии.

Довольно заметны позиции пророссийской партии FPÖ в Австрии. Она член правой националистической фракции в Европарламенте «Европа наций и свобод».FPÖ регулярно попадает в коррупционные скандалы и обвиняется в незаконном финансировании, в том числе из России. Партия последовательно выступает за отмену крымских санкций, однако ее влияние пока оказалось недостаточным.

Пророссийская нидерландская «Партия свободы» регулярно попадает в «расистские» и антиисламские скандалы. Герт Вилдерс призывает к выходу страны из ЕС (Nexit) и «восстановлению национального суверенитета». Партия отметилась участием в голосовании голландцев против Ассоциации с Украиной в 2016 году, чем сыграла на руку Путину.

Великобритания

Британская Ukip сыграла серьезную роль в выходе страны из ЕС, а ее руководитель Найджел Фарадж стал ключевой фигурой этого процесса. Потрясающий подарок России, которая с самого начала была заинтересована в кампании Brexit.

Скандинавские страны

В Финляндии второе по численности место в парламенте занимает правая партия «Истинные финны», которые поддерживают российскую политику идеологически, а не за деньги. Как говорят о них сами финны, «Истинные финны» хотя и не едят русский хлеб, все равно поют русские песни.

Партию «Шведские демократы» тоже неоднократно ловили на продвижении российских интересов и даже проворачивании сомнительных сделок с российскими бизнесменами. Их главная фишка – антимиграционная политика – популярна среди шведов. Также в программе СД – референдум по выходу из ЕС. На выборах в риксдаг 2018 года СД попали на третье место с 17,5 % (62 места в парламенте), что сопровождалось обвинениями во вмешательстве России в выборы путем вброса фейков против конкурентов СД.

России партия интересна поддержкой агрессии против Украины в Донбассе в 2014 году и противодействием вступления Украины в ЕС. Следующие выборы в риксдаг пройдут в сентябре 2022 года, и согласно опросам, СД постепенно наращивает рейтинг (18,4% по состоянию на март 2021 года).

Восточная Европа

Хорошо себя чувствуют пророссийские правые в бывшей зоне влияния СССР. В Венгрии это «Йоббик», в Словакии – Словацкая национальная партия (SNS), в Чехии – «Свобода и прямая демократия». Их риторика – те же евроскептицизм, противодействие миграции и ратование за выход из НАТО. На практике это блокирование санкций, протестное голосование на саммитах ЕС, легитимизация аннексии Крыма – что еще надо России? Впрочем, чем агрессивнее Россия, тем умеренней становится ее политическая группа поддержки в Восточной Европе.

Балканы

Один из ключевых регионов для России тоже не остался без внимания. На Балканах и без праваков хватает симпатиков Путина, особенно в Сербии. Однако в этом «пороховом погребе Европы», активно интегрирующемся в ЕС и НАТО, многие политические симпатии и антипатии обусловлены болезненным распадом Югославии в начале 90-х годов. Поэтому вряд ли стоит говорить о целесообразности финансирования Россией правого движения на Балканах, тем более с учетом экономической несамодостаточности региона.

Зачем России евроскептицизм?

Во-первых, это усложнение формирования коалиций, которые становятся все более шаткими и нестабильными именно в силу конфликта политических ценностей коалициантов. На фоне дезориентации общества и политикума навязывается мысль о потребности в жестком лидере и автократической системе управления, что ассоциируется главным образом с Россией и Владимиром Путиным. Такая политическая синхронизация Европы и России приводит к росту национального эгоцентризма, где европейской солидарности не остается места.

Во-вторых, России жизненно необходимо легимизировать все свои агрессивные действия против соседей (в первую очередь, Украины), добиться снятия санкций и найти поддержку «демократической Европы» всех конституционных преобразований вроде обнуления сроков президентского правления Владимира Путина.

В-третьих, это пропаганда выхода из ЕС, что автоматически означает резкий спад экономики. К примеру, немецкий экспорт в Великобританию в январе 2021 года обвалился на 30% по сравнению с прошлогодним декабрем. Пытаясь спасти национальную экономику, каждый бывший член Евросоюза будет тянуть одеяло на себя, возникнут торговые барьеры, слабым государствам будет предложено свои проблемы решать индивидуально, что приведет к сильному экономическому дисбалансу и потребности в финансировании, которое, разумеется, тут же предложит Россия. Жертвой «национальных интересов» отдельных стран станет коллективная безопасность.

В-четвертых, отказ от общеевропейских конвенций означает превращение некоторых стран в так называемые ландроматы, через которые легализуются доходы от незаконной (преступной) деятельности вроде крышевания незаконного оборота наркотиков. Формально это будет называться офшорными зонами, но их предназначение не оставляет простора для интерпретаций.

Крайне правые и национальная безопасность Европы

О том, что Россия представляет угрозу европейской коллективной национальной безопасности, уже заявляют открыто. Национальная безопасность для Европы – это в первую очередь синхронность работы национальных разведок и военная координация в рамках НАТО. Зная это, Россия начала целенаправленно подрывать доверие внутри этих коллективных органов безопасности – как раз с помощью партнерства с ультраправыми.

Какпишет немецкая газета Handelsblatt, Федеральная разведывательная служба Германии оказалась перед проблемой доверия австрийским коллегам: в 2018 году министр внутренних дел Австрии, назначенный Партией свободы Австрии (FPÖ), приказал конфисковать у Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом файлы и конфиденциальные данные.

При этом у FPÖ подписано соглашение о сотрудничестве с партией Путина «Единая Россия», что предусматривает обмен информацией по вопросам двусторонних и международных отношений. Аналогичные претензии были к фронтмену итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, который в 2018-2019 годах был министром внутренних дел Италии. «Лига Севера» тоже заключила договор с «Единой Россией». Под вопросом доверие к спецслужбам Венгрии и даже Польши.

Что дальше?

Сегодня, по словам немецких политологов, наблюдается тенденция к мимикрии правых под респектабельные партии и движения. Сами ультраправые утверждают, что они не пророссийские, а пронациональные. Это очень известная технология, используемая Кремлем и хорошо обкатанная, к примеру, в Украине.

Во многом судьба пророссийских правых в Европе может решиться по итогам саммита лидеров стран ЕС, состоявшегося в марте этого года. На саммите поднимался вопрос о неадекватном реагировании ЕС на российские вызовы, звучали предложения усилить сдерживание России, в том числе поддерживая сотрудничество с ее странами-соседями. Эта риторика очень не понравилась Москве, и вряд ли нынешние военные маневры вокруг Украины можно назвать случайными.

Разумеется, Россия хотела бы рассчитывать на поддержку своих правых сторонников в Евросоюзе, тем более что их популярность только набирает обороты, а сами правые перестают быть нерукопожатными в национальных парламентах. Однако они, совокупно получив контрольный пакет российских политических акций в Европе, могут сделать Россию заложницей уже своих личных интересов. Правые не хотят рисковать своим рейтингом, поэтому по мере нарастания токсичности Путина их поддержка будет стоить все дороже.