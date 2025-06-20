Россия не намерена идти на перемирие с Украиной, поскольку обладает стратегическим преимуществом в ходе войны. Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться», — приводит слова представителя Кремля британский телеканал.

Песков добавил, что Россия могла бы согласиться на перемирие при условии, если бы страны Запада прекратили поставки вооружений в Украину на время прекращения огня. По его словам, США, Великобритания и Франция не дали таких обязательств.

«Перемирие — это перемирие. Это значит, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит «мы прекратим все поставки», как и Британия и Франция. В этом проблема», — пояснил Песков.

По данным Sky News, Россия рассматривает возможность новых переговоров с Украиной. Песков заявил, что дата следующего раунда может быть определена на будущей неделе.

Ранее в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными и телами погибших, а также обменялись меморандумами по условиям прекращения огня. Однако боевые действия продолжаются.

Россия сохраняет инициативу на фронте, в том числе в Сумской области, а также в районах южнее и восточнее Покровска. При этом темпы продвижения остаются ограниченными. С начала 2025 года российские войска захватили менее тысячи квадратных километров территории Украины.

В ходе интервью Песков также затронул конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что смена власти в Тегеране является «непредставимой» и предостерег от обсуждений сценария устранения верховного лидера Ирана. По его словам, подобные действия открывают «ящик Пандоры». Кроме того, он выразил мнение о неприемлемости вмешательства США в конфликт.