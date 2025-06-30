Президент США Дональд Трамп сообщил, что для TikTok найден покупатель, но продажа возможна только при согласии Китая.

«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Думаю, мне понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, скорее всего, это сделает», — сказал Трамп в эфире Fox News в программе Марии Бартиромо «Sunday Morning Futures».

Он уточнил, что речь идет о группе «очень богатых людей», но отказался назвать имена. По его словам, детали будут раскрыты «примерно через две недели».

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, позволяющий заблокировать TikTok в стране, если он не будет выделен из китайской компании ByteDance. Американские законодатели сочли, что соцсеть может представлять угрозу национальной безопасности, поскольку китайские власти способны потребовать доступ к пользовательским данным.

Срок продажи американского подразделения TikTok был установлен на 19 января — за день до инаугурации Трампа. Вступив в должность, президент продлил его сначала до 5 апреля, а затем еще на 75 дней.

«Мы не хотим, чтобы TikTok ушел в тень. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем, чтобы закрыть сделку», — написал Трамп.