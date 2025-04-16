Тарифы Трампа рикошетят по России
ПОЛИТИКА
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Тарифы Трампа рикошетят по РоссииТарифная политика Трампа разрушает мировую экономику. Негативные последствия чувствуют даже страны, которых пошлины обошли стороной. Какие плюсы и минусы получит Россия от схватки США и Китая — в материале TRT на русском
Тарифная война США и КНР / TRT Russian
16 апреля 2025 г.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — впервые раскритиковал работу Дональда Трампа экс-президент США Джо Байден.

За три месяца правления Трамп обрушил всю мировую экономику. После того как он объявил о введении пошлин в отношении всего мира, цена нефти упала до минимума с 2021 года, фондовые рынки по всему миру полетели вниз. Всего за сутки американские компании потеряли $2 трлн стоимости акций.

Ситуация несколько исправилась после того, как американский президент ввел мораторий на 90 дней для государств, которые не приняли в отношении Америки ответные меры или попросили о переговорах. Однако уступки не затронули Китай – пошлины для Пекина достигли 145%.

Несмотря на то, что против России пошлины не вводили, экономика страны ощущает на себе их последствия. Падение нефтяных котировок приведет к сокращению доходов российского бюджета и ухудшит показатели роста ВВП страны, говорит TRT на русском профессор Факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров.

«Резкое снижение мировых цен на нефть снизит спрос на российскую нефть, которая торговалась с дисконтом ниже мировых цен. Теперь все торгуются в интервале низких цен. Безусловно, в этих условиях доходы в рублях от экспорта нефти снизятся», — прогнозирует эксперт.

Выгода для России может быть ситуативной, также сообщает TRT на русском эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев: «Импортеры и потребители могут выиграть от краткосрочного всплеска торговли с КНР. Однако разрешение торговых коллизий США и Китая, которое может быть достигнуто в ближайшие недели или месяцы, быстро стабилизирует торговые потоки».

Влияние «тарифных войн» на российской экономику TRT на русском обсудил с экспортом международного бизнеса, основателем «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлией Корчагиной.

Как торговое противостояние между США и КНР влияет на российскую экономику?

— Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — открывает для России как риски, так и возможности. С одной стороны, это создает дополнительную нестабильность на мировых рынках, особенно в логистике и цепочках поставок, что может косвенно повлиять на российский экспорт.

С другой стороны, КНР в условиях давления со стороны США усиливает экономические связи с другими странами, включая Россию. Мы видим рост китайских инвестиций, увеличение объемов торговли и активизацию расчетов в национальных валютах. Фактически Россия становится для Китая важным стратегическим партнером в условиях меняющейся глобальной конфигурации.

— Чем экономике РФ грозит резкое снижение цен на нефть?

 — Это один из наиболее чувствительных факторов для российской экономики, поскольку углеводороды остаются значительной частью доходов бюджета. При резком падении цен возможно сокращение бюджетных расходов, ослабление рубля и рост инфляции. Это также может сказаться на социальной политике, инвестициях в инфраструктуре и других направлениях.

 Однако за последние годы Россия выработала определенный иммунитет: создан Фонд национального благосостояния, а также внедрены механизмы бюджетного правила, сглаживающие волатильность. Но при длительном сохранении низких цен потребуется более активная диверсификация экономики и поддержка несырьевых отраслей.

— Может ли на российском рынке увеличиться доля китайских товаров?

— Рост доли китайских товаров в России — уже не прогноз, а факт. После ухода части западных брендов китайские производители активно заполняют ниши в автомобилестроении, электронике, бытовой технике и даже в сфере «фешен».

Это происходит на фоне масштабной трансформации мировых торговых потоков. Россия становится частью азиатского вектора развития, и китайский бизнес адаптируется к требованиям российского рынка.

При этом важно, чтобы в ответ на это усиливалась поддержка локального производства и стимулировалась конкурентоспособность российских товаров, иначе есть риск избыточной зависимости от одной страны.

— Какие инструменты есть у РФ, чтобы справиться с негативными последствиями экономической политики Трампа?

— У России есть несколько стратегических инструментов. Во-первых, это углубление экономических связей с дружественными странами в Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Во-вторых, развитие импортозамещения и технологического суверенитета, особенно в критически важных отраслях от микроэлектроники до машиностроения. В-третьих, использование гибкой финансовой политики, включая курсовое регулирование, поддержку экспортеров и стимулирование внутреннего спроса.

В эпоху глобальной нестабильности выигрывают те, кто умеет быстро адаптироваться и находить возможности в новых условиях.

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