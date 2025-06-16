Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что атаки Израиля по территории страны были согласованы с США. По его словам, удары стали причиной срыва дипломатических усилий по деэскалации конфликта.

«Когда сионистский режим начал агрессию, мы находились в процессе переговоров. Эти действия не могли быть осуществлены без поддержки и координации со стороны США. Таким образом был уничтожен сам смысл диалога», — заявил он на пресс-конференции в Тегеране.

Багаи также резко раскритиковал заявления западных стран с призывами к Ирану сохранять сдержанность.

«Поддержка США и европейских государств вывела угрозу миру на беспрецедентный уровень. Лицемерные формулировки, ставящие агрессора и жертву на одну плоскость, — это проявление безответственности и фактическое соучастие в преступлении», — отметил он.

Представитель иранского МИД призвал Совет Безопасности ООН прекратить политику двойных стандартов и предпринять реальные шаги в ответ на действия Израиля.

По его словам, удары Израиля были нацелены не только на ядерные объекты, но и на жилые кварталы.

«Атаки по густонаселенным районам, убийства командующих и мирных граждан без формального состояния войны — это прямые преступления и грубые нарушения международного права», — заявил Багаи.

Он добавил, что страны региона и международное сообщество должны потребовать от Совбеза ООН принятия обязывающих решений в отношении Израиля.

«Любое государство, оправдывающее эти атаки или поддерживающее Израиль, становится соучастником агрессии. США и их союзники должны открыто осудить удары, если хотят доказать свою непричастность», — подчеркнул он.

Во время выступления в зале были представлены фотографии женщин и детей, погибших в результате израильских атак на Иран.