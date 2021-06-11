Cамое большое расслоение доходов населения по итогам 2020 года зафиксировано в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Чукотке и на Сахалине.

В этих российских регионах доходы богатых превысили заработки бедных в восемь-десять раз, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе самая обеспеченная прослойка населения получает в 10,2 раза больше, чем группа с самыми низкими доходами (₽215,9 тыс. против ₽21,2 тыс.).

В Ненецком автономном округе богатые получают больше бедных в 9,4 раз (₽201 тыс. против ₽21,3 тыс.), а в Москве – в 8,7 раза (₽177,3 тыс. против ₽20,3 тыс.).

Сильное расслоение также наблюдается в Чукотском автономном округе (доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза), Сахалинской области (8,3 раза), Адыгее (8,2 раза), Санкт-Петербурге (8,1 раза), Краснодарском крае (8 раз), Свердловской области (7,9 раза) и Якутии (7,9 раза).

Небольшой разрыв между доходами в Карачаево-Черкесии – в 5,3 раза (₽37,1 тыс. против ₽7 тыс.), Костромской области – в 5,4 раза (₽50,7 тыс. против ₽9,5 тыс.), и в Еврейской автономной области – в 5,4 раза (₽56,2 тыс. против ₽10,4 тыс.).

Также регионами с небольшим разрывом доходов граждан оказались Хакасия, Ингушетия, Кировская область, Крым, Новгородская и Владимирская области.

Средний доход россиянина в 2020 году составил ₽35,7 тыс. в месяц. 20% граждан с наиболее высокими доходами получали ежемесячно около ₽82,5 тыс., пятая часть наименее обеспеченных – ₽9,88 тыс. в месяц.

На 20% самых бедных россиян приходилось около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых – 46,2%.

Ранее аналитики Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян. Согласно их данным, 500 человек – менее 0,0001% взрослого населения страны – в совокупности владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, – это больше $600 миллиардов.