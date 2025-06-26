Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что центрифуги на иранском ядерном объекте в Фордо больше не работают после атак США, последовавших за ударами Израиля по территории Ирана. По его словам, удары 13 июня нанесли «серьёзнейший физический ущерб» трем ключевым объектам — в Натанзе, Исфахане и Фордо.

Выступая в эфире французского радио RFI, Гросси отметил, что именно на этих объектах ранее концентрировалась деятельность по обогащению и переработке урана. Хотя в Иране остались неповрежденные площадки, глава агентства подчеркнул, что нанесенный ущерб значительно затруднит поддержание прежнего темпа работ.

«Мы хорошо знаем эти объекты, и понимаем, насколько сложно теперь Ирану будет продолжать программу в прежнем ритме. Однако по спутниковым снимкам невозможно точно оценить масштаб разрушений», — добавил он.

По словам Гросси, МАГАТЭ располагает сведениями, что центрифуги в Фордо действительно выведены из строя. «Учитывая мощность этих машин и технические характеристики центрифуги, мы знаем, что центрифуги больше не работают», — сказал он.

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