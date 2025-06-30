ПОЛИТИКА
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Кремль: Армения все еще в ОДКБ
Кремль заявил, что считает Армению членом ОДКБ и будет следить за ее дальнейшими шагами, несмотря на приостановку участия и критику со стороны Еревана
Кремль: Армения все еще в ОДКБ
Кремль / Reuters
30 июня 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему считает Армению членом Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, участие в ОДКБ — суверенное решение Еревана, но о выходе страны из структуры речи пока не идет.

«Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации. А что касается приостановления или возобновления участия — будем смотреть на решения, которые принимает Ереван», — сказал Песков, комментируя заявления заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна.

Ранее Костанян заявил, что Армения примет «окончательное решение» о своем членстве в ОДКБ, если партнеры не выступят с политической позицией по действиям Азербайджана в 2023 году.

Песков отметил, что ОДКБ приносит Армении «однозначную пользу» и не раз демонстрировала свою эффективность. По его словам, такие формы сотрудничества соответствуют интересам стран-участниц.

О заморозке членства Армении премьер-министр Никол Пашинян объявил в феврале 2024 года. В мае армянский МИД подтвердил, что Ереван прекращает финансирование работы организации. Власти объяснили свое решение отсутствием реакции ОДКБ во время Карабахской войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ продолжают считать Армению полноправным участником, несмотря на отказ министра иностранных дел Арарата Мирзояна участвовать в заседании Совета глав МИД.

Президент Владимир Путин также не исключал, что Армения может вернуться к полноценному участию в работе организации.

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