Военно-морские силы США приняли участие в отражении ракетных ударов по Израилю со стороны Ирана. Как сообщили телеканалу NBC News два американских чиновника, для перехвата были задействованы как корабли США, так и наземные системы ПВО.

Собеседники не уточнили, когда именно это произошло и сколько ракет удалось сбить. Однако, по их словам, речь идет о сравнительно небольшом количестве целей.

На фоне обострения конфликта и просьб Израиля о поддержке США усилили военное присутствие в регионе. К берегам Ирана был направлен авианосец Nimitz. Он присоединился к уже находящемуся в регионе авианосцу Carl Vinson, на борту которого размещены 36 истребителей F/A-18 и 12 новейших истребителей F-35.

Параллельно США начали масштабную переброску самолетов-заправщиков с баз в Европе. По данным Military Watch, к утру 16 июня союзные аэродромы приняли 30 машин KC-135 и KC-46. Они обеспечивают дозаправку в воздухе как для американской, так и для израильской авиации.

С осени 2024 года на Ближнем Востоке развернуты около 43 тыс. американских военных. Также в регионе размещены системы ПВО и ПРО, способные отражать атаки с применением баллистических и крылатых ракет. Эти силы использовались в 2024 году для перехвата иранских ракет.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Тегерана полной капитуляции.

«БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Также он заявил, что США контролируют воздушное пространство Ирана. По его словам, иранское оборонительное оборудование не способно конкурировать с американским.

«У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведённым в США», — отметил он.