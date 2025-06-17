Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют небо над Ираном. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного удара по ядерному объекту Фордоу и роли США в обострившемся конфликте между Израилем и Ираном.

«Теперь у нас полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана. У Ирана было много оборудования — радары, системы слежения, но всё это не сравнится с тем, что производят в США. Никто не делает лучше, чем Америка», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Одним из обсуждаемых сценариев остается атака на подземный ядерный объект Фордоу. Он расположен в иранских горах, и, как сообщают американские источники, его можно разрушить только с помощью стратегических бомбардировщиков B-2 и специальных проникающих боеприпасов.

Трамп при этом заявил, что не стремится к перемирию.

«Я хочу настоящей развязки. Иран должен полностью сдаться», — подчеркнул он.

Президент также добавил: «Думаю, они понимают: если тронут наших военных — мы ответим без церемоний».

Вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал главу государства. По его словам, Трамп действует сдержанно, но готов к решительным мерам.

«Он может решить, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы остановить иранское обогащение. Это решение остается за ним», — написал Вэнс.