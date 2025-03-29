Послал неверный Signal

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал на страницах своего издания, что стал невольным участником планирования атаки на повстанцев-хуситов в Йемене со стороны высокопоставленных представителей американской администрации.

По его словам, 11 марта советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц прислал ему запрос на присоединение в мессенджере Signal. Еще через пару дней его включили в чат под названием «Хуситы руководящий комитет: малая группа». В чат также входили вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Вначале журналист подумал, что это розыгрыш, но потом понял, что в этом чате действительно планировали атаку на хуситов. В нем была информация о типе оружия, времени нанесения ударов и целях.

Речь шла о крупномасштабной операции в Йемене, когда ВВС США нанесли 47 ударов, при которых как минимум 50 человек погибли.

Вице-президент Джей Ди Вэнс просил сделать все для того, чтобы не затронуть нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Помимо этого участники оценили то, как поведут себя рынки, признавая, что в таком случае цены на нефть могут вырасти.

При этом Вэнс выразил недовольство тем, что по сути американцы помогают европейцам, а не себе, учитывая, что через Суэцкий канал проходит около 40% торгового оборота Европы с миром, а для США — всего 3%. На что глава Пентагона ответил ему, что «полностью разделяет его отвращение к европейской халяве».

Голдберг в подтверждение своих слов привел скриншоты переписки, в которой участники обменивались не только информацией о предстоящих бомбардировках, но и подбадривающими эмодзи.

При этом журналист, хотя и воспользовался неожиданно свалившейся на него информацией, сделал это максимально деликатно, не став заранее рассекречивать критически важную информацию, при утечке которой могли погибнуть американские военные. Он написал статью уже после того, как участники чата «поздравили друг друга с проведенной операцией».

Подарок для демократов

Большой загадкой остается как именно Голдберг попал в этот чат и почему — журнал обычно критикует политику Дональда Трампа. Сам представитель СМИ не раз противопоставлял нынешнего лидера с отцом-основателем Джорджем Вашингтоном, называя его буквально противоположностью первого президента США.

Установить это должно следствие. Сам главный редактор заявил, что доступ ему предоставили с аккаунта помощника президента по национальной безопасности.

В конце публикации Голдберг возмутился не только неосторожностью Уолца, но и тем, что такой важной информацией, от которой зависит жизнь американских военнослужащих, чиновники обмениваются в мессенджере Signal.

В Белом доме попытались замять скандал, ограничившись краткими ремарками. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что никто в администрации Трампа в Signal «текстовые сообщения с планами войны не отправлял».

Подлинность переписки подтвердил пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз.

После этого даже республиканцы в Конгрессе обеспокоились случившимся, назвав произошедшее «немыслимым» и «позорным». Впрочем, они не стали требовать принять какие-либо меры в отношении всех причастных.

Зато эту тему пытаются активно раскручивать демократы. На слушаниях в Сенате Конгресса США заместитель председателя спецкомитета по разведке, демократ от Виргинии Марк Уорнер назвал произошедшее «нарушением всех процедур», а также «очередным примером небрежного, бездумного и некомпетентного отношения к секретной информации со стороны членов администрации Трампа».

Демократы стремятся максимально испортить послужной список Трампа к первым 100 дням его нахождения у власти.

Американские издания сообщают, что если на публику американская администрация спокойно отреагировала на случившееся, то за закрытыми дверями вызвала бурное недовольство президента.

СМИ стали писать, что судьба Уолтца решится в течение ближайших нескольких дней. Многие были уверены, что за этим последует его скорая отставка, памятуя о чехарде с назначениями и отставками в первой администрации Дональда Трампа. Однако увольнения не последовало, это означало бы уступку давлению со стороны критиков президента.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Трамп «полностью доверяет своей команде и не собирается отправлять в отставку Уолтца».

Выступая перед журналистами, президент попытался перевести стрелки на неназванного подчиненного Майка Уолтца. По словам главы государства, в чат Голдберга добавил «кто-то, связанный с Уолтцем, работавший на него на невысоком уровне». Самого советника по нацбезопасности Трамп назвал «очень хорошим человеком, который и дальше будет выполнять свою работу».

Испытание для команды Трампа

Американист Алексей Наумов считает, что скандал с добавлением главреда The Atlantic в секретный чат высшего руководства США — идеальная ситуация для противников Дональда Трампа.

«Во-первых, под удар попало все высшее руководство администрации. Во-вторых, этот скандал не получится списать на работников среднего уровня: судя по всему, Уолтц лично добавил журналиста в групповой чат, что также вызывает ряд вопросов. Почему его контакт был столь «привычным» для Уолтца? Значит ли это, что тот регулярно делился с журналистом утечками?», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что случившееся подтверждает все те стереотипы, которые педалировали противники администрации — команда Трампа непрофессиональна, состоит из людей без большого опыта и без необходимой трудовой дисциплины.

«Сам президент подчеркивал, что набирает людей не из «глубинного государства», но он выдавал это за преимущество, а здесь мы увидели конкретный недостаток. Сейчас администрация проходит первое серьезное испытание в готовности признавать ошибки, жертвовать своими или держаться за них до последнего», — подытожил Наумов.