ПОЛИТИКА
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Анкара и Москва устраняют барьеры в торговле
Турция и Россия согласовали шаги по снятию административных барьеров в торговле и созданию удобных расчетов
Анкара и Москва устраняют барьеры в торговле
Вице-премьер России Александр Новак / Reuters
28 июня 2025 г.

Турция и Россия продолжают работу по устранению административных барьеров в торговле и созданию удобных финансовых механизмов для туристов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, прошедшего 27 июня в Москве. 

По его словам, совместно реализуются меры по обеспечению безопасности туристов и созданию инструментов, позволяющих россиянам удобно оплачивать услуги в Турции.  

«Предпринимаются различные шаги, чтобы сделать визиты российских туристов в Турцию более комфортными», — приводит его слова агентство «Анадолу». 

Говоря о глобальной экономической ситуации, Новак отметил, что в мире сохраняется нестабильность.  

«Сегодня мир переживает поистине неспокойный период, сталкиваясь со многими трудностями и неопределенностями. Мы видим волатильность на мировых рынках, в том числе на рынке нефти», — сказал он. 

Он выразил мнение, что урегулирование торговых споров между странами поможет стабилизировать ситуацию с поставками, логистикой и издержками.  

«Россия выступает за развитие сотрудничества, стабильности, сохранение торгово-экономических связей и укрепляет партнерство с дружественными странами, включая Турцию», — подчеркнул вице-премьер. 

По его словам, взаимодействие между странами охватывает сферы энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социальной политики и туризма. 

«В первую очередь мы устраняем административные препятствия. Это обсуждалось с моим коллегой — министром торговли Турции Омером Болатом. Мы реализуем инвестиционные проекты, которые помогут увеличить занятость, налоговые поступления и объем торговли, а также укрепить экономики наших стран», — сообщил Новак. 

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