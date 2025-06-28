Турция и Россия продолжают работу по устранению административных барьеров в торговле и созданию удобных финансовых механизмов для туристов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, прошедшего 27 июня в Москве.

По его словам, совместно реализуются меры по обеспечению безопасности туристов и созданию инструментов, позволяющих россиянам удобно оплачивать услуги в Турции.

«Предпринимаются различные шаги, чтобы сделать визиты российских туристов в Турцию более комфортными», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Говоря о глобальной экономической ситуации, Новак отметил, что в мире сохраняется нестабильность.

«Сегодня мир переживает поистине неспокойный период, сталкиваясь со многими трудностями и неопределенностями. Мы видим волатильность на мировых рынках, в том числе на рынке нефти», — сказал он.

Он выразил мнение, что урегулирование торговых споров между странами поможет стабилизировать ситуацию с поставками, логистикой и издержками.

«Россия выступает за развитие сотрудничества, стабильности, сохранение торгово-экономических связей и укрепляет партнерство с дружественными странами, включая Турцию», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, взаимодействие между странами охватывает сферы энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социальной политики и туризма.

«В первую очередь мы устраняем административные препятствия. Это обсуждалось с моим коллегой — министром торговли Турции Омером Болатом. Мы реализуем инвестиционные проекты, которые помогут увеличить занятость, налоговые поступления и объем торговли, а также укрепить экономики наших стран», — сообщил Новак.