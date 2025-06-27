ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва благодарит Турцию за поддержку переговоров
Мария Захарова заявила, что Стамбул остается площадкой переговоров между Россией и Украиной, а сроки нового раунда согласуют главы делегаций
Москва благодарит Турцию за поддержку переговоров
Представитель МИД РФ Мария Захарова / Reuters
19 часов назад

Стамбул остается площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций», — сказала она.

Захарова поблагодарила Турцию за «гостеприимство и неизменное содействие переговорному процессу».

По итогам предыдущего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле 2 июня, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Согласно достигнутым договоренностям, планируется передать друг другу тяжелораненых военнослужащих, пленных в возрасте от 18 до 25 лет, а также обменять по 6 тыс. тел погибших.

Накануне Украина вернула домой очередную группу военнослужащих, освобожденных из российского плена, сообщил президент Владимир Зеленский вечером в четверг. Число освобожденных президент не уточнил.

Телеканал российского Минобороны «Звезда» подтвердил эту информацию, отметив, что обмен был «паритетным».

Обмен стал уже шестым с начала июня — все они проходят в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня.

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