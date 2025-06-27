Стамбул остается площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций», — сказала она.

Захарова поблагодарила Турцию за «гостеприимство и неизменное содействие переговорному процессу».

По итогам предыдущего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле 2 июня, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Согласно достигнутым договоренностям, планируется передать друг другу тяжелораненых военнослужащих, пленных в возрасте от 18 до 25 лет, а также обменять по 6 тыс. тел погибших.

Накануне Украина вернула домой очередную группу военнослужащих, освобожденных из российского плена, сообщил президент Владимир Зеленский вечером в четверг. Число освобожденных президент не уточнил.

Телеканал российского Минобороны «Звезда» подтвердил эту информацию, отметив, что обмен был «паритетным».

Обмен стал уже шестым с начала июня — все они проходят в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня.