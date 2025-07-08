Российские туроператоры начали рекламировать недельные туры в Афганистан стоимостью около $3000 (около 235 тыс. рублей). Как сообщает телеграм-канал Shot, первая группа путешественников может отправиться уже в середине июля. Предложения появились на фоне стремительного сближения между Россией и правительством «Талибана», пришедшим к власти после вывода войск США в 2021 году.

На прошлой неделе РФ стала первым государством, официально признавшим новую власть в Кабуле. Вслед за этим было объявлено о планах по сотрудничеству в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и инфраструктуре. Обсуждаются также торговые и инвестиционные проекты, несмотря на международные санкции в отношении руководства Талибана.

Глава Росавиации сообщил о перспективах запуска прямых коммерческих рейсов между Россией и Афганистаном. Это станет новым шагом к нормализации отношений.

Западные страны, включая США и государства ЕС, продолжают рекомендовать воздержаться от любых поездок в Афганистан, ссылаясь на нестабильную обстановку, угрозы со стороны экстремистских группировок, отсутствие инфраструктуры и невозможность консульской поддержки.

Российские власти пока не комментировали ни безопасность туров, ни возможное участие государства в сопровождении граждан на территории Афганистана.

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