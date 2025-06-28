По данным пресс-комитета лагеря Дженин, армия Израиля с начала штурмов полностью снесла свыше 600 домов. Остальные здания получили серьезные повреждения и больше не пригодны для жизни.

Военные операции в Дженине продолжаются уже 159 дней. Многие дома были сожжены, часть превратили в военные базы. Израильские силы проводят масштабные раскопки и разрушения в жилых кварталах.

С начала атак в Дженине погибли 42 палестинца. Десятки получили ранения. Около 22 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По информации пресс-комитета Тулькарма, в лагерях Тулькарм и Нур-Шемс израильская армия полностью разрушила 400 домов. Повреждены еще 2573 постройки. Израиль планирует снести еще 106 зданий, в том числе более 250 жилых домов.

Военная операция в Тулькарме длится 152 дня, в Нур-Шемсе — 140. За это время погибли 13 человек, среди них — ребенок и беременная женщина. Множество жителей получили ранения. Многие были арестованы.

Из-за разрушений из лагерей бежали более 5 тыс. семей. Это свыше 25 тыс. человек. Израиль блокирует въезды и выезды, создавая критическую гуманитарную ситуацию.

На фоне продолжающейся операции в Газе Израиль усилил атаки и на Западном берегу, особенно в Иерусалиме и его окрестностях.

С 7 октября 2023 года в секторе Газа, по данным палестинских властей, были убиты 56 412 человек, большинство — женщины и дети. Ранены 133 054.

На Западном берегу, по палестинским данным, с начала конфликта погибли не менее 1000 человек. Около 7000 получили ранения, свыше 17 500 были арестованы.