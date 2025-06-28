Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выступило с резким заявлением после публикации в израильской газете Haaretz, где сообщалось о преднамеренных убийствах палестинцев в центрах раздачи гуманитарной помощи.

В заявлении агентства, размещенном в соцсети X, говорится: «Новая система распределения помощи в Газе — это площадь смерти. Вместо регулярного обеспечения едой она сеет хаос и смерть. С момента запуска месяц назад в этих центрах были застрелены более 400 голодающих людей, пытавшихся получить еду для себя и своих семей».

БАПОР отметило, что в ходе израильских атак дети теряли близких и получали тяжелые психологические травмы. По данным агентства, армия Израиля вела беспорядочную стрельбу по мирным жителям, собравшимся за едой.

Газета Haaretz ранее опубликовала материал, в котором сообщается, что израильские офицеры и солдаты признались в «преднамеренных» убийствах безоружных палестинцев. По их словам, атаки происходили в так называемых гуманитарных центрах, созданных при участии США и Израиля.

Один из солдат сравнил происходящее со сценой из популярного сериала «Игра в кальмара», заявив, что стрельба напоминала игру «Красный свет, зеленый свет».

По информации властей сектора Газа, с 27 мая в таких центрах были убиты 549 человек, еще 4066 получили ранения. Данные были обнародованы 25 июня.