Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эскалация между Израилем и Ираном представляет серьезную угрозу для гражданского населения и может повлечь за собой долгосрочные риски для здоровья.

«Эскалация насилия между Израилем и Ираном вызывает крайнюю обеспокоенность — это уже уносит жизни мирных жителей, включая детей», — написал он в своем заявлении.

По его словам, удары по ядерным объектам «могут иметь немедленные и долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей как в Иране, так и по всему региону».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 16 июня, что после израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе существует вероятность химического и радиационного загрязнения внутри комплекса. В то же время, по его словам, уровень радиации за пределами объекта пока остается в норме, однако неизвестно, что происходит внутри.

По словам Гросси, наибольшую опасность представляет гексафторид урана — токсичный и летучий газ, используемый при обогащении урана. При вдыхании он может вызывать серьезные ожоги, повреждать кожу, внутренние органы и быстро разъедать металл.

«Этот газ смертельно опасен при попадании в организм. Сейчас территория вокруг объекта безопасна, но для работы внутри необходимы средства индивидуальной защиты», — отметил Гросси.