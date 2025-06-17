ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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ВОЗ: атаки Израиля на ядерные объекты опасны для региона
Глава Всемирной организации здравоохранения выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану и предупредил о возможных последствиях для здоровья в регионе
ВОЗ: атаки Израиля на ядерные объекты опасны для региона
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус / Reuters
17 июня 2025 г.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эскалация между Израилем и Ираном представляет серьезную угрозу для гражданского населения и может повлечь за собой долгосрочные риски для здоровья.

«Эскалация насилия между Израилем и Ираном вызывает крайнюю обеспокоенность — это уже уносит жизни мирных жителей, включая детей», — написал он в своем заявлении.

По его словам, удары по ядерным объектам «могут иметь немедленные и долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей как в Иране, так и по всему региону».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 16 июня, что после израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе существует вероятность химического и радиационного загрязнения внутри комплекса. В то же время, по его словам, уровень радиации за пределами объекта пока остается в норме, однако неизвестно, что происходит внутри.

По словам Гросси, наибольшую опасность представляет гексафторид урана — токсичный и летучий газ, используемый при обогащении урана. При вдыхании он может вызывать серьезные ожоги, повреждать кожу, внутренние органы и быстро разъедать металл.

«Этот газ смертельно опасен при попадании в организм. Сейчас территория вокруг объекта безопасна, но для работы внутри необходимы средства индивидуальной защиты», — отметил Гросси.

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