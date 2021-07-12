Число актов насилия и угроз в отношении мусульман во Франции в прошлом году увеличилось на 52%. Такие данные приводятся в 30-м докладе о расизме, антисемитизме и ксенофобии, опубликованном французской Национальной консультативной комиссией по правам человека (CNCDH).

Так, 59% опрошенных CNCDH «видят в исламе угрозу французской идентичности». В то же время около 72% респондентов считают, что мигранты приезжают в страну только для того, чтобы воспользоваться социальной защитой.

В целом в 2020 году число актов ксенофобии сократилось на 22%, всего было зафиксировано 888 случаев проявления нетерпимости, отмечается в документе.

Число антисемитских актов в прошлом году снизилось на 51% по сравнению с 2019 годом, а количество антиисламских актов увеличилось более чем в полтора раза.

Примечательно, что с начала пандемии коронавируса (COVID-19) также значительно возросла дискриминация в отношении азиатов, живущих во Франции, пишут авторы исследования.

В январе этого года более 36 неправительственных и религиозных организаций из 13 стран подали формальную жалобу в Совет по правам человека ООН (OHCHR), в которой указали на усиление исламофобии и дискриминации мусульман в Пятой республике.

В качестве примеров указаны «противозаконные и насильственные» рейды по домам мусульман и исламским организациям, размытые планы президента Эммануэля Макрона по борьбе с «исламистским сепаратизмом», запрет на ношение хиджаба в школах и никаба в общественных местах, а также другие решения французского правительства.

Ранее издание Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов президенту Эммануэлю Макрону. Они заявили, что «исламисты» якобы устанавливают свои порядки в разных регионах страны, а в целом в республике фактически идет «расовая война», которая может привести к ее разрушению и стать причиной многочисленных человеческих жертв.

Они также предупреждают о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать. «Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу и количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», – резюмировали отставные военные.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.