Наступление российских войск в приграничных районах Сумской области было остановлено, заявил в четверг главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, линия фронта на этом участке стабилизировалась, а российские войска не смогли продвинуться дальше первых успехов.

Сырский сравнил текущую ситуацию с прошлогодними боями в Харьковской области. Тогда, напомнил он, после первоначального наступления российские силы также были остановлены и не продвинулись более чем на несколько километров от границы.

Главнокомандующий также сообщил, что на ряде направлений украинские подразделения успешно используют тактику активной обороны и возвращают утраченные позиции. Кроме того, он утверждает, что украинские силы продолжают действия на территории России — в приграничных районах Курской области. По его данным, в этом районе скованы в боях до 50 тыс. российских военных.

С начала весны Россия вела наступление на северные районы Сумской области. После занятия Суджи в Курской области в марте, российским подразделениям удалось взять под контроль до десяти населенных пунктов на украинской территории. Прорыв составил до 10 км от границы. В настоящее время линия фронта проходит примерно в 20 км от Сум.

Российские источники в последние дни не сообщают о значительном продвижении на этом направлении. Москва официально не заявляла о намерениях захватывать Сумскую область.

Президент Владимир Путин объяснил наступление необходимостью создания буферной зоны у границы. При этом он не исключил возможности захвата Сум, но отметил, что такой задачи сейчас не стоит.