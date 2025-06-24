ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
2 мин чтения
Трампу снова предложили дать Нобелевку
Американский конгрессмен Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество между Израилем и Ираном
Трампу снова предложили дать Нобелевку
Президент США Дональд Трамп / AP
24 июня 2025 г.

Республиканец Бадди Картер направил в Нобелевский комитет официальное письмо с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на премию мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В документе подчеркивается, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

«В последние недели мир стоял на грани опасной и потенциально дестабилизирующей региональной войны. Однако президент Трамп проявил смелость, чтобы отстаивать мир силой и содействовать рамочному режиму прекращения огня, который остановил военные действия», — говорится в письме на имя главы норвежского Нобелевского комитета Йоргена Ватне Фридне.

Картер также отметил, что Трамп сыграл ключевую роль в заключении соглашения, которое, как считали многие, было невозможно. По его словам, действия американского лидера позволили сохранить «тысячи, если не миллионы» жизней на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Президент США заявил о заключении соглашения между Израилем и Ираном в ночь на 24 июня. По его словам, договоренность о прекращении огня стала возможной благодаря ударам США по иранским ядерным объектам. Он назвал эту операцию «ироничным фактором, объединившим всех».

Это уже не первая подобная инициатива. Ранее Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира номинировало правительство Пакистана — за посредничество в урегулировании конфликта с Индией. Сам американский президент не раз подчеркивал, что заслуживает премию, но ему ее «никогда не дадут».

СвязанныеTRT Global - Трамп на пути к Нобелевской премии
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us