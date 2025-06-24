Республиканец Бадди Картер направил в Нобелевский комитет официальное письмо с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на премию мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В документе подчеркивается, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

«В последние недели мир стоял на грани опасной и потенциально дестабилизирующей региональной войны. Однако президент Трамп проявил смелость, чтобы отстаивать мир силой и содействовать рамочному режиму прекращения огня, который остановил военные действия», — говорится в письме на имя главы норвежского Нобелевского комитета Йоргена Ватне Фридне.

Картер также отметил, что Трамп сыграл ключевую роль в заключении соглашения, которое, как считали многие, было невозможно. По его словам, действия американского лидера позволили сохранить «тысячи, если не миллионы» жизней на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Президент США заявил о заключении соглашения между Израилем и Ираном в ночь на 24 июня. По его словам, договоренность о прекращении огня стала возможной благодаря ударам США по иранским ядерным объектам. Он назвал эту операцию «ироничным фактором, объединившим всех».

Это уже не первая подобная инициатива. Ранее Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира номинировало правительство Пакистана — за посредничество в урегулировании конфликта с Индией. Сам американский президент не раз подчеркивал, что заслуживает премию, но ему ее «никогда не дадут».