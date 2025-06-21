Правительство Пакистана объявило о выдвижении президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Заявление опубликовано на официальной странице кабмина в соцсети X.

По версии Исламабада, Трамп проявил «решительное дипломатическое вмешательство» и «стратегическую дальновидность», что позволило остановить обострение между Индией и Пакистаном. В заявлении подчеркивается, что усилия американского президента помогли предотвратить масштабную эскалацию между двумя ядерными державами и снизить напряженность в регионе.

«Это вмешательство наглядно демонстрирует его роль как подлинного миротворца и сторонника разрешения конфликтов путем дипломатии», — говорится в тексте.

Власти Пакистана также выразили надежду, что усилия Трампа и в дальнейшем будут способствовать укреплению стабильности — как в Южной Азии, так и на фоне кризисов на Ближнем Востоке, включая Газу и Иран.

Поводом для конфликта стала атака в долине Байсаран 6 мая, в результате которой погибли 26 человек. Индия обвинила в атаке Пакистан и начала операцию «Синдор» против «террористической инфраструктуры» на пакистанской территории и в Джамму и Кашмире. 10 мая пакистанская армия объявила о контрнаступлении, но уже в тот же день стороны договорились о полном прекращении огня.

Трамп тогда заявил, что перемирие стало возможным при посредничестве США. «Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Однако 18 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что никаких внешних посредников не было. По словам главы МИД Индии Викрама Мисри, переговоры о прекращении огня велись напрямую между военными двух стран, без участия США. Нью-Дели подчеркнул, что не прибегал и не будет прибегать к международному посредничеству.

20 июня Трамп вновь прокомментировал тему Нобелевской премии. Он заявил, что «достоин получить четыре или пять» наград за мир — включая усилия по урегулированию в Руанде, Конго, Сербии, Косово и, прежде всего, между Индией и Пакистаном. По его словам, «Нобелевскую премию вручают только либералам», поэтому он не рассчитывает на справедливое решение.

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