Падение режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года стало катализатором для раскрытия множества скрытых аспектов правления, среди которых особое место занимает незаконная торговля наркотиками. Под управлением семьи Асадов Сирия превратилась в крупнейшего мирового производителя каптагона, амфетаминоподобного наркотика, который стал важнейшим источником дохода для свергнутого режима.

Наркоторговля, подпитываемая политическим кризисом и международными санкциями, стала не только экономическим стержнем, но и инструментом влияния, используемым для давления на соседние страны и поддержания власти в условиях гражданской войны. Это преступное предприятие отразилось на безопасности всего региона.

Каптагон

В начале 1960-х годах в Германии каптагон был разработан как лекарство фенетиллин для лечения нарколепсии, депрессии и синдрома дефицита внимания. В отличие от амфетамина, фенетиллин вызывал меньше побочных эффектов, что позволяло его назначать даже пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Препарат выпускался под разными торговыми марками, но наибольшую популярность получил именно бренд «Каптагон», название которого было образовано от слов «капитан» и «Пентагон».

Со временем каптагон начал употребляться не только в медицинских целях, но и как средство для стимуляции, повышения активности и эйфории, особенно среди людей, стремящихся к долгим бессонным периодам. Препарат вызывал мощный прилив энергии и эйфорию, что делало его привлекательным для спортсменов, водителей и студентов.

Кроме того, каптагон притуплял чувство страха и дискомфорта, создавая иллюзию неуязвимости и безграничных возможностей. Эти свойства сделали его особенно популярным среди участников боевых действий. Однако при этом препарат провоцировал привыкание и зависимость, а также вызывал серьезные побочные эффекты, включая психозы, агрессию и физическое истощение.

Через некоторое время злоупотребление каптагоном стало массовым явлением, что способствовало его трансформации из медицинского средства в мощное психоактивное вещество с разрушительным воздействием на здоровье.

К 1986 году препарат был запрещен в большинстве стран.

В 1990-х годах болгарские преступные группировки начали нелегальное изготовление каптагона. Основным же центром производства наркотика оставалась ливанская долина Бекаа, где активно действовали местные наркокартели.

А в период правления Башара Асада этот наркотик превратил Сирию в настоящее «наркогосударство», где торговля управлялась через государственные структуры.

Госнаркокартель

Падение режима Башара Асада в декабре прошлого года позволило миру увидеть всю жестокость, с которой он обращался с собственными гражданами. Миллионы сирийцев стали жертвами произвольных арестов, пыток в тюрьмах, жестоких атак на мирные города и деревни, массовых казней и незаконных исчезновений. Десятки тысяч людей были заключены в тюрьмы, где подвергались пыткам, а многие из них погибли в условиях бесчеловечного обращения. Один из наиболее ярких примеров — использование химического оружия против собственного населения, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей, в том числе детей.

Однако одним из самых циничных аспектов правления семьи Асадов стало использование наркоторговли как важного источника дохода для режима. Амфетаминоподобный наркотик стал основным экспортным товаром, приносящим миллиарды долларов в казну Асадов.

Согласно информации из Офиса контроля за иностранными активами США (OFAC), Сирия является «глобальным лидером» в производстве каптагона, на которую приходится 80% мировой продукции этого наркотика. Если мировой рынок каптагона ежегодно приносит около 10 млрд долларов, то режим Башара Асада получал примерно $2,4 млрд от этой торговли, что составляло около четверти ВВП Сирии. При этом, доходы от контрабанды каптагона значительно превышали легальный экспорт.

События 2011 года в Сирии, а также политический и экономический крах в Ливане особенно способствовали распространению торговли каптагоном в регионе. В условиях гражданской войны и международных санкций, испытывая острый дефицит наличных средств, сирийский режим наращивал производство наркотиков. Так каптагон стал одним из основных источников дохода для сирийских властей.

В ответ на наркокризис в Сирии новые сирийские власти заявили о намерении прекратить производство каптагона. Когда фактический лидер Ахмед аш-Шара прибыл в Дамаск и произнес победную речь по итогам успешной военной кампании, свергнувшей режим Башара Асада, он ясно выразил, что Сирия, теперь будет очищена.

В своей речи в мечети Омейядов 8 декабря, новый лидер Сирии заявил, что Асад превратил Сирию в «крупнейшую фабрику каптагона в мире», добавив, что «сегодня Сирия очищается благодаря милости Всемогущего Бога».

После свержения Асада новые власти Сирии незамедлительно начали борьбу с наркоторговлей, демонтировав бывшие заводы на авиабазе Меззех в Дамаске, фирму по торговле автомобилями в Латакии и фабрику по производству чипсов в пригороде Дамаска Думе.

По словам сирийского бизнесмена, ранее владевшего фабрикой по производству картофельных чипсов, в 2018 году предприятие было захвачено людьми, близкими к Махеру Асаду, брату Башара Асада. «Они преобразовали производство продуктов питания в производство каптагона, который убивал сирийских детей и поддерживал Четвертую дивизию», — заявил он.

Было также раскрыто использование базы 4-й дивизии сирийской армии, возглавляемой Махером Асадом, не для военных нужд, а для хранения наркотиков, которые готовились к транспортировке.

Внутри склада были обнаружены наркотики, спрятанные в повседневных предметах, таких как коробки с фисташками и обувные подошвы, в которых находился каптагон. Также в складских помещениях находились опиоидные препараты, которые должны продаваться только по рецепту. Вокруг хранилища находились гражданские автомобили с номерами, которые, по словам сирийцев, принадлежали похищенным людям, использовавшиеся для перевозки наркотиков. К складским помещениям прилагались производственные объекты, которые служили для упаковки и транспортировки наркотиков в соседние страны.

Этот склад находился вдоль шоссе Сирия-Ливан и стал одним из самых ярких примеров того, как режим использовал государственные механизмы для организации наркотрафика.

Торговля каптагоном превратилась в многомиллиардный бизнес, который также стал серьезной угрозой безопасности на границе Иордании, использующейся как важный маршрут для контрабанды в страны Персидского залива, из-за чего армия Иордании с 2023 года провела несколько упреждающих авиаударов по территории Сирии. Иорданские официальные лица утверждают, что целью ударов были связанные с наркотрафиком.

Согласно данным из США, Иордания используется как транзитный маршрут для поставок каптагона в государства Персидского залива.



В свете этой проблемы на днях Сирия и Иордания договорились создать совместный комитет по безопасности для обеспечения охраны границы, борьбы с контрабандой оружия и наркотиков.

«Мы обсудили обеспечение безопасности границ, в особенности угрозу контрабанды оружия и наркотиков», — заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани. Он добавил, что стороны будут координировать действия для борьбы с этими общими вызовами.

Глава МИД Сирии Шайбани, находившийся в Аммане после визитов в Катар и Объединенные Арабские Эмираты, также заявил, что контрабанда наркотиков больше не будет представлять угрозы для Иордании при новом правительстве Сирии.

«Изменившаяся обстановка в Сирии устранила угрозы для безопасности Иордании», — отметил он, подчеркнув, что проблема контрабанды каптагона осталась в прошлом.

Сегодня все еще существует опасение, что высокопрофильные представители поваленного режима, сбежавшие в другие страны, могут попытаться создать аналогичные сети наркоторговли в новых регионах. Ликвидация этого прибыльного криминального бизнеса, десятилетиями поддерживаемого государством, действительно представляет сложную задачу. Есть также вероятнось появления новых игроков, если спрос на каптагон останется высоким.

Новые сирийские власти понимают, что эффективная борьба с торговлей каптагоном и явное стремление к ее искоренению станут одним из ключей к укреплению доверия со стороны соседних стран.